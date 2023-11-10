Переезжаем? Эти европейские города готовы выплатить тысячи евро новым жителям

Проблема старения населения является актуальной для многих европейских сельских районов - молодые люди переезжают в большие города или решают не заводить детей. Чтобы хоть как-то бороться с популярной тенденцией, многие местные органы власти привлекают иностранцев большими суммами финансовой поддержки - "только переезжайте к нам!“ Конечно, зачастую это не самые изысканные места, там нет крупных торговых центров, кинотеатров и большого выбора ресторанов, но эти небольшие города и деревни предлагают спокойную жизнь на лоне природы, которую по достоинству оценят уставшие от повседневной суеты люди.