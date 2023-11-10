Переезжаем? Эти европейские города готовы выплатить тысячи евро новым жителям

Проблема старения населения является актуальной для многих европейских сельских районов - молодые люди переезжают в большие города или решают не заводить детей. Чтобы хоть как-то бороться с популярной тенденцией, многие местные органы власти привлекают иностранцев большими суммами финансовой поддержки - "только переезжайте к нам!“ Конечно, зачастую это не самые изысканные места, там нет крупных торговых центров, кинотеатров и большого выбора ресторанов, но эти небольшие города и деревни предлагают спокойную жизнь на лоне природы, которую по достоинству оценят уставшие от повседневной суеты люди.
Альбинен, Швейцария
Население Альбинена, расположенного в Швейцарских Альпах, насчитывает менее 250 жителей. Чтобы увеличить количество жителей, муниципалитет предлагает семьям, готовым переехать в эту небольшую деревню, финансовую поддержку в размере более 50 000 евро.
Альбинен - очень живописная деревня, находится она в чуть более чем в часе езды от знаменитого горнолыжного курорта Вербье.
Взрослые до 45 лет получат за переезд 25 000 швейцарских франков (25 300 евро), плюс 10 000 швейцарских франков (10 120 евро) на каждого ребенка.
Правда, есть одно существенное "но"...