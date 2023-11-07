Испания хочет запретить полеты продолжительностью менее трех часов

Предложение исходит от правящей в Испании социал-демократической партии (PSOE) и левой партии Sumar, которые в прошлом месяце достигли соглашения о формировании нового коалиционного правительства.

Данная мера направлена ​​на сокращение выбросов от коротких внутренних рейсов и поощрение более экологичных поездок в рамках плана действий по борьбе с изменением климата до 2050 года. Это может повлиять на рейсы в Мадрид из таких городов, как Аликанте, Барселона, Севилья и Валенсия. Однако запрет не распространяется на международные рейсы, соединяющие столицу с остальным миром.

Аналогичный план Франции

В начале этого года похожее решение приняла и Франция, но активисты-экологи с самого начала не были уверены, что это действительно поможет сократить количество рейсов. В итоге запрет коснулся лишь трех французских направлений.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце экологической организацией Ecologuestas en Acción, отказ от рейсов на короткие расстояния с альтернативным железнодорожным сообщением продолжительностью до четырех часов позволит сэкономить до 300 000 тонн CO2 в год.

Испанская экологическая группа предложила 11 авиамаршрутов, которые можно было бы заменить поездками на поезде, что позволит почти на 10% сократить выбросы CO2 от внутренней авиации в Испании. Правда, по мнению экологических активистов, запрет все равно останется „чисто символическим“, поскольку в общей картине он ничего не изменит.

Однако короткие авиаперелеты не всегда легко заменить поездками на поезде, поскольку часто приходится делать пересадку, в результате чего поездка на поезде может стать намного продолжительнее. Испанская авиакомпания Iberia также утверждает, что поездов, обслуживающих пассажиров, слишком мало, чтобы удовлетворить высокий спрос, и поэтому авиакомпания не уверена, что этот план оправдает себя в долгосрочной перспективе.

На данный момент еще неясно, будет ли этот план реализован в Испании. Об этом станет известно в конце ноября.