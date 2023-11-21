RusDelfi в Черногории | Проехаться по трем климатическим поясам: какие города посетить и что посмотреть во время отдыха?

Несмотря на небольшой размер, в Черногории есть сразу три климатических пояса: в большинстве мест климат умеренно-континентальный, на побережье Адриатики – средиземноморский, а в горах климат альпийский. Черногорцы даже говорят, что в их стране в один и тот же день можно пойти кататься на лыжах в горах, а сразу оттуда отправиться на пляж купаться в море.

Поэтому во время своего путешествия по стране можно проехать сразу по всем трем зонам. Страну особенно удобно исследовать на машине, тем более что водители там водят довольно аккуратно и даже по серпантину ехать не так уж и страшно - местами.

Вот несколько мест, которые обязательно стоит посетить во время отдыха в Черногории.

Будва

Совсем недалеко от Тивата, где приземляется большинство чартерных рейсов, находится Будва с уютным старым городом и освежающими пляжами - наверное, самый известный черногорский город среди эстонских туристов, а также самый популярный курорт.

В самом начале Будванской ривьеры находится символ города - статуя балерины. Старый город Будвы снаружи кажется небольшим, но оказавшись там внутри, можно даже заплутать. В нем много красивых смотровых площадок с видом на лазурное море, но самый красивый вид - с древней Цитадели, где можно также укрыться от жары под навесом из зелени.

Херцег-Нови

В Херцег-Нови тоже есть уютный старый город с крепостью Форте Маре, откуда открываются потрясающие виды на Которскую бухту. Главный символ города и его визитная карточка - часовая башня Сахат Кула, которую в качестве наследия оставили османские захватчики. Сам город находится на склоне, поэтому во время прогулки по нему придется преодолеть достаточно ступенек, зато это будет полезно после всех тех блюд, которые вы съедите в Черногории.

Кстати, в Херцег-Нови есть своя статуя трубочиста, как и в Старом городе Таллинна, но тут принято на счастье тереть статую не пуговицу, а нос. Вот такие два брата за тысячи километров!

Котор