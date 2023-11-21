RusDelfi в Черногории | Проехаться по трем климатическим поясам: какие города посетить и что посмотреть во время отдыха?
Черногория почти в три раза меньше маленькой Эстонии, а людей здесь проживает чуть больше, чем в одном лишь Таллинне. Поэтому, прилетев туда на отдых, очень удобно путешествовать по стране - до различных городов и достопримечательностей можно быстро доехать. А в Черногории уж точно есть, что посмотреть!
Несмотря на небольшой размер, в Черногории есть сразу три климатических пояса: в большинстве мест климат умеренно-континентальный, на побережье Адриатики – средиземноморский, а в горах климат альпийский. Черногорцы даже говорят, что в их стране в один и тот же день можно пойти кататься на лыжах в горах, а сразу оттуда отправиться на пляж купаться в море.
Поэтому во время своего путешествия по стране можно проехать сразу по всем трем зонам. Страну особенно удобно исследовать на машине, тем более что водители там водят довольно аккуратно и даже по серпантину ехать не так уж и страшно - местами.
Вот несколько мест, которые обязательно стоит посетить во время отдыха в Черногории.
Будва
Совсем недалеко от Тивата, где приземляется большинство чартерных рейсов, находится Будва с уютным старым городом и освежающими пляжами - наверное, самый известный черногорский город среди эстонских туристов, а также самый популярный курорт.
В самом начале Будванской ривьеры находится символ города - статуя балерины. Старый город Будвы снаружи кажется небольшим, но оказавшись там внутри, можно даже заплутать. В нем много красивых смотровых площадок с видом на лазурное море, но самый красивый вид - с древней Цитадели, где можно также укрыться от жары под навесом из зелени.
Херцег-Нови
В Херцег-Нови тоже есть уютный старый город с крепостью Форте Маре, откуда открываются потрясающие виды на Которскую бухту. Главный символ города и его визитная карточка - часовая башня Сахат Кула, которую в качестве наследия оставили османские захватчики. Сам город находится на склоне, поэтому во время прогулки по нему придется преодолеть достаточно ступенек, зато это будет полезно после всех тех блюд, которые вы съедите в Черногории.
Кстати, в Херцег-Нови есть своя статуя трубочиста, как и в Старом городе Таллинна, но тут принято на счастье тереть статую не пуговицу, а нос. Вот такие два брата за тысячи километров!
Котор
Город Котор часто сравнивают с Венецией - на это повлияли многие годы под венецианской властью, и даже разрушившие город землетрясения не смогли отнять у него это сходство. Кроме венецианской архитектуры тут есть еще одна достопримечательность - котики! На улицах этого не менее уютного средневекового города очень много котов, и даже есть целый Музей кошек!
Это также единственный город в Черногории, который находится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Все это благодаря городской стене, которая опоясывает город и проходит по склону горы. Часть этой стены также открыта для туристов - чтобы насладиться оттуда видом на сам Котор понадобится полтора часа - час, чтобы подняться наверх, и час, чтобы спуститься вниз. Но виды того стоят!
Пераст
Недалеко от Котора находится Пераст, который тоже когда-то тоже был частью Венецианской республики. Сам Петр I когда-то отправлял дворян туда в мореплавательную школу. В бухте Пераста находятся два острова - природный остров Святого Георгия с мужским монастырем и рукотворно созданный остров Госпа-од-Шкрпьела.
Если монахов беспокоить нельзя, то на второй остров, чье название переводится как „Божья Матерь на Скале“ - согласно легенде, тут когда-то на скалах нашли икону Богородицы, после чего начали сносить камни пока не образовался остров - можно доплыть на кораблике, посетить церковь и насладиться чудесным видом на горы. А потом на городской набережной можно отлично отобедать с красивым видом на острова и горы.
Старый Бар
Если проехать еще дальше по берегу, то можно добраться до Старого Бара. Развалины древнего города находятся прямо у подножия гор, поэтому там особенно приятно гулять, и найдется множество укромных уголков, чтобы сделать красивую фотографию на фоне возвышающихся горных массивов или просто насладиться самой атмосферой, будто вы попали в захватывающий фэнтези-фильм.
Рядом с Баром также находится старое оливковое дерево, которое считается чуть ли не сам древнейшим в Европе. Его возраст насчитывает более 2200 лет. Согласно приданию, нужно обойти вокруг него три раза, а каждый круг символизирует отдельное благо: здоровье, любовь и богатство. А еще там водятся самые настоящие черепахи - котики Котора, подвиньтесь!
Негуши
Нельзя обойти стороной и сами вершины черногорских гор. Например, на вершине горы Ловчен находится Мавзолей Негоша - усыпальница последнего правителя и митрополита Черногории, которого в стране сильно почитают. По лестнице из 451 ступенек можно подняться на смотровую площадку с захватывающим дух видом, по сравнению с которым сам мавзолей, увы, меркнет.
Кстати, в находящемся неподалеку селе Негуши можно отведать великолепный пршут - черногоский вариант итальянского прошутто - непередаваемый вкус которого создается благодаря копчению на березовых углях. А запить все это стоит местной ракией, которую делают на основе различных фруктов. Самые популярные варианты ракии - виноградная, сливовая и абрикосовая.
Колашин
Чистый воздух и горнолыжный спорт - вот что привлекает туристов в Колашин. Тут, в первую очередь, нужно наслаждаться природой. Рядом с городом находятся национальные парки Дурмитор и Биоградска гора с высокими горами, живописными озерами и ущельями, а также множество диких животных. По сути, Колашин - это горнолыжный курорт, но природа там прекрасна в любое время года. Единтсвенное, одеться стоит потеплее.
Подгорица
Пришло время и для столицы Черногории. Когда в стране заканчивается туристический сезон, именно здесь вовсю кипит жизнь. Несмотря на то, что город очень сильно пострадал от бомбежек во время второй мировой, там все равно сохранились памятники архитектуры, как турецкая часовая башня или развалины древней крепости Црвена стена. В Подгорице также есть интересные памятники - например, Александру Пушкину с Натальей Гончаровой и Владимиру Высоцкому, поэтому для каждого найдется, что посмотреть.