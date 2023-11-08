Туристы из стран Азии все чаще открывают для себя Эстонию

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в сентябре в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 138 000 зарубежных туристов. „Хотя в предприятиях по размещению было на 7% больше зарубежных туристов, чем в сентябре прошлого года, количество зарубежных туристов еще не достигло сентябрьского уровня докризисного 2019 года и было более чем на четверть (27%) меньше“, — добавила Лаурмаа. В предприятиях по размещению остановилось 136 000 местных туристов, их было на 4% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 29% больше, чем в том же месяце докризисного 2019 года.