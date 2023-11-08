Туристы из стран Азии все чаще открывают для себя Эстонию(1)
По данным Департамента статистики, в сентябре 2023 года в предприятиях по размещению остановилось около 274 000 туристов, что на 5% больше, чем в том же месяце годом ранее, но на 36% меньше, чем в августе этого года. По сравнению с сентябрем прошлого года в предприятиях по размещению было больше как зарубежных, так и местных туристов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в сентябре в предприятиях по размещению Эстонии остановилось 138 000 зарубежных туристов. „Хотя в предприятиях по размещению было на 7% больше зарубежных туристов, чем в сентябре прошлого года, количество зарубежных туристов еще не достигло сентябрьского уровня докризисного 2019 года и было более чем на четверть (27%) меньше“, — добавила Лаурмаа. В предприятиях по размещению остановилось 136 000 местных туристов, их было на 4% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 29% больше, чем в том же месяце докризисного 2019 года.
По-прежнему в предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливаются туристы из Финляндии: их доля составляет 35% от общего числа зарубежных туристов. Далее следуют Латвия (13%), Германия (6%) , Литва (5%), а также Соединенные Штаты Америки и Великобритания (из обеих стран по 4%). По сравнению с сентябрем прошлого года в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов как из многих стран Европы, так и более дальних стран. Туристов из Финляндии было больше на 2%, из Латвии — на 12%, а из Литвы — на 32%. Больше туристов, чем год назад, прибыло также из Германии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Швеции и Польши. Из стран Азии прибыло на 90% больше туристов, чем в сентябре 2022 года, но их число составило лишь 30% от докризисного уровня.
Из зарубежных туристов 74% отметили целью своей поездки отдых, 20% — работу. Из зарубежных туристов 74% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (10%), Тартуский (6%), Саареский (3%) и Ида-Вируский (2%) уезды. В Ляэнеском, Ляэне-Вируском, Валгаском и Выруском уездах останавливалось по 1% зарубежных туристов. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом около 277 000 ночей.
Среди местных туристов 69% были на отдыхе и 23% — в рабочей поездке. Более всего, а именно 34% местных туристов, остановилось в Харьюском уезде, Пярнуский уезд выбрало 12%, Ида-Вируский и Тартуский уезды — по 10% местных туристов, а Саареский уезд — 7%. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 222 000 ночей.
В сентябре свои услуги предлагали 1096 предприятий по размещению (на 12% меньше, чем в августе). В предприятиях по размещению было 23 000 номеров и более 54 000 койко-мест, заполнены были 46% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 48 евро в сутки на человека, что на 3 евро дороже, чем в сентябре 2022 года, и на 8 евро дороже, чем в сентябре 2019 года. За год стоимость проживания в предприятиях по размещению в сутки в среднем повысилась на 7%. В Харьюском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 53 евро, в Тартуском — 49 евро, в Ляэне-Вируском — 48 евро, в Саареском, Ляэнеском и Ида-Вируском уездах — 43 евро, а в Пярнуском уезде — 42 евро в сутки на человека.