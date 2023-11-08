Вызывающие такси в Таллиннский аэропорт клиенты будут платить сбор в размере 2 евро

„Сейчас плату за инфраструктуру работающие в аэропорту и порту таксофирмы не могут добавлять к счету клиента. Но если вы, например, вызываете машину от Bolt, то эта платформа уже сейчас помимо платы за поездку включает в свой счет и дополнительный сбор. А классические такси брать эту плату с клиентов пока не могут. Летом Таллиннский аэропорт и таксофирмы отправили нам совместное обращение с просьбой внести изменения в действующий порядок. После поправок, которые мы утвердим в горуправе, а затем я представлю их горсобранию, ситуация изменится“, - сказал вице-мэр столицы Тийт Терик.