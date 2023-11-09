Рождественский рынок в квартале Ротерманни: к нам впервые приедет легендарный грузовик Coca-Cola

„Мы чрезвычайно рады, что рождественская ярмарка, которая проходила в квартале Ротерманни много лет назад, откроется в этом году в совершенно новом формате. Как и в квартале в целом, главным магнитом рождественского рынка станут рождественские вкусы со всего мира. Однако наша главная гордость это - насыщенная, полная сюрпризов программа мероприятий для всей семьи. Все дни адвента с 12:00 до 18:00 самые маленькие гости рынка и их родители смогут встретиться с Санта-Клаусом и опустить в почтовый ящик письмо с рождественским желанием“, — поделилась планами рождественской ярмарки менеджер по маркетингу квартала Ротерманни Трийн Таммела.

„Мы решили присоединиться к рождественской ярмарке в квартале Ротерманни вместе с другими крупными эстонскими производителями и импортерами продуктов питания, чтобы обогатить рождественский стол и сделать праздничную еду доступной каждому Таллинцу и гостю столицы. Вот почему мы создали специальные предложения для рождественской ярмарки“, - пояснил Мадис Водья, руководитель проекта рождественской ярмарки в компании Clean Kitchen.

В программе рождественской ярмарки квартала Ротерманни представлены мероприятия для детей и взрослых, в том числе визит Лотте, изготовление пряничных домиков, изготовление ледяных скульптур, кулинарные мастер-классы от журнала „Oma Maitse“ (с эст. „Свой вкус“), конкурс рождественских коктейлей, световое шоу, выступления певческих хоров и многое другое. На рождественской ярмарке в квартале Ротерманн пройдут презентации рождественских блюд от ведущих шеф-поваров и барменов Эстонии.

Событием этого рождественского периода станет также прибытие в Эстонию традиционного рождественского грузовика Coca-Cola, ознакомиться с которым можно будет на площади у Apollo kino Coca-Cola Plaza в квартале Ротерманни.

Рождественская ярмарка в квартале Ротерманни, в Таллинне откроется торжественным мероприятием в пятницу, 1 декабря, в 16:00.

Рынок открыт ежедневно с 1 декабря 2023 по 6 января 2024 с 11:00 до 22:00. Рынок не работает 1 января 2024.