В одном из испанских городов туристам запретили обниматься с деревьями
Мэрия испанского города Кабесон-де-ла-Саль на севере страны запретила туристам обниматься с деревьями в местном секвойном лесу.
В последние годы деревья сильно пострадали от натиска туристов, которые портят кору, обнимая стволы и топчут корни, пишет Euro-pulse.
В будущем мэрия также собирается создать тропы, которые будут проходить так, чтобы туристы не могли пройти прямо к деревьям. Также рассматривается вопрос о взимании платы за вход в лес. Эти деньги хотят потратить на дополнительную охрану.
Лес площадью примерно 2,5 гектара был создан искусственно (в естественных условиях эти деревья растут только в Северной Америке) в 1940-х годах и насчитывает около 840 секвой. Первоначально деревья собирались пустить на древесину, но в 2003 году лес был объявлен памятником природы. Сегодня его посещают около 200 тысяч туристов в год.