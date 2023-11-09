В одном из испанских городов туристам запретили обниматься с деревьями

В будущем мэрия также собирается создать тропы, которые будут проходить так, чтобы туристы не могли пройти прямо к деревьям. Также рассматривается вопрос о взимании платы за вход в лес. Эти деньги хотят потратить на дополнительную охрану.

Лес площадью примерно 2,5 гектара был создан искусственно (в естественных условиях эти деревья растут только в Северной Америке) в 1940-х годах и насчитывает около 840 секвой. Первоначально деревья собирались пустить на древесину, но в 2003 году лес был объявлен памятником природы. Сегодня его посещают около 200 тысяч туристов в год.