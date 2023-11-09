Грандиозный проект в Друскининкай – на литовском курорте появится свое море

„Морю в Друскининкай - быть! Ясное и солнечное небо, +30, песчаные дюны, пальмы, серфингисты на двухметровых волнах, на террасе у бара веселится компания, на лежаках читают книги отдыхающие – это картинка не из поездки. Это будущее жителей Друскининкай и отдыхающих, море под крышей с бассейном для серфинга, проект которого я вчера обсудил с экспертами компании White Water West: ее глава Энтони Маринаки прилетел из Канады, управляющий бизнесом Сирко Адлер прилетел из Германии, была на встрече и представитель компании в Польше и странах Балтии Анна Войдала“, – сказал он.

По словам мэра, этот проект будут осуществлять рядом с комплексом Snow Arena. Появится уникальный водный центр и центр развлечений с бассейнами, оазисами для отдыха, площадками, стенками для скалолазания, пляжем, морем и единственным в Европе бассейном для серфингистов под крышей.

„Те, кто мечтает научиться серфингу, смогут делать это в Друскининкай, те, кто это умеет – смогут совершенствовать свои навыки на двухметровых волнах, а те, кто предпочитает спокойный отдых, смогут отдыхать на лежаках или на террасе бара. Мы обсудили технические моменты, энергозатраты, даже особенности литовского климата – при проектировке такого комплекса очень важны даже малейшие детали“, – добавил мэр.

Журналисты Delfi.lt связались с Малинаускасом, тот заверил, что пока проект только обсуждается, поэтому конечная дата осуществления проекта пока неясна.

„Дата неясна. Пока начата работа над проектом. В течение года должны завершить работу над проектом, а строительство начнется через год“, – сказал мэр Друскининкай, заметив, что строительство займет около двух лет.

О стоимости проекта мэр тоже не распространялся.

„Все согласовываем. Это не первый этап, но проектирование только начали, поэтому пока неясно, сколько потребуется материалов, неясны и размеры бассейна. Нужно тщательно продумать его размер, глубину, дно, чтобы хорошо преломлялись волны“, – отметил Малинаускас.

По его словам, строительство будут проводить на средства муниципального центра Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA.