Пассажиры летели на самолете 11 часов, но до места назначения так и не добрались

По сообщениям зарубежных СМИ, рейс NZ26 вылетел из Окленда в среду около 20.40 и находился в пути около четырех часов, когда ему пришлось неожиданно вернуться в Окленд.

Лайнер Boeing 787-9 Dreamliner приземлился в Окленде сегодня в 7.30 утра по местному времени. В общей сложности полет занял 11 часов, но так и не достиг пункта назначения – Чикаго. Представитель Air New Zealand сообщил, что самолет был вынужден повернуть назад из-за технической неисправности.

„В результате пассажирам пришлось покинуть самолет по прибытии в Окленд, так как при посадке самолету пришлось пройти дополнительную проверку“, – сказал представитель компании.

Аналогичный инцидент произошел несколькими месяцами ранее

„В настоящее время все пассажиры пересажены на ближайший доступный рейс. Мы благодарим пассажиров за их терпение. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работоспособность самолета“, – добавил он.

Аналогичный инцидент произошел с авиакомпанией в июне. Самолет Air New Zealand был вынужден вернуться в Окленд по тому же маршруту из-за проблем с топливом.

Позже выяснилось, что проблема заключалась в утечке топлива в левом двигателе, в результате чего самолет был вынужден совершить посадку только с одним двигателем. Глава отдела летных операций Air New Zealand Хью Пирс заявил тогда, что это было „невероятно необычное событие“.

Авиакомпания запустила прямой рейс между Оклендом и Чикаго в 2018 году. В четверг утром проблемы возникли еще у одного рейса Air New Zealand. Рейс NZ101 из Окленда в Сидней совершил короткий экстренный вызов примерно за 45 минут до прибытия, сообщает Travel Weekly. Рейс приземлился на 10 минут раньше запланированного времени в 8.40 утра.

Представитель авиакомпании сообщил, что экстренный вызов был связан с медицинской проблемой на борту. По соображениям конфиденциальности они не смогли предоставить более подробную информацию.