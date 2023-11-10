ФОТО | Небесный автобус: в Великобритании представили 44-местный самолет нового типа

44-местный летательный аппарат будет развивать скорость до 300 км/ч, а дальность его полета составляет более 1000 км. SkyBus похож на вытянутый хромированный бизнес-джет или даже на небольшой авиалайнер, но с тандемными крыльями в передней и задней частях фюзеляжа. На каждом крыле расположен внутренний пропеллер среднего размера и небольшой внешний, а всего у самолета восемь шестилопастных пропеллеров, пишет "Моя Планета".

При вертикальном взлете и посадке крылья поворачиваются так, чтобы направить стойки вверх, а после подъема SkyBus наклоняет крылья вперед, пока не достигнет эффективной крейсерской скорости. Концепция наклонных крыльев ранее уже применялась в авиации, хотя и не в таком формате. Пока непонятно, насколько хорошо VTOL-аппарат справится с порывами ветра в парящем состоянии, когда крылья расположены вертикально.

Оснащенный турбовинтовыми двигателями самолет будет работать на обычном или экологичном авиационном топливе. Мощность всех двигателей составит 3500-5000 лошадиных сил. На законцовках крыльев планируется установить электродвигатели на водородных топливных элементах.

Разработчики заявили, что в будущем возможно полностью перевести самолет на чистую водородно-электрическую силовую установку, когда эта технология будет отработана и станет широко доступной. Lyte надеется построить полномасштабный прототип к 2024 году, а к 2025 году уже начать коммерческие полеты. Первые 10 самолетов SkyBus за 400 млн евро построит индийская компания Vman Aviation Services.

„Небесный автобус“ отличается от других VTOL-ов размером и вместимостью — самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, которые сегодня выходят на рынки, гораздо меньше SkyBus. Впрочем, были и проекты 30-50-местных электрических аппаратов, но ни один из разработчиков не добился значительных успехов, пишет New Atlas.