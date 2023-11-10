В январе европейскую авиацию ждет хаос: Франция отменяет тысячи рейсов

Управление воздушным движением Франции в настоящее время работает по системе, разработанной в 1970-х годах, согласно которой, диспетчеры иногда все еще используют бумагу и карандаш для нанесения на карту прибывающих самолетов. Хотя на протяжении многих лет система периодически обновлялась, из-за быстрого развития авиации и увеличения числа рейсов в начале следующего года запланировано полное обновление.

Поскольку процесс довольно длительный, первые два месяца года могут оказаться самыми сложными для путешественников. Ежегодно через воздушное пространство Франции проходит более 2,5 миллиона рейсов, поэтому любые сбои могут повлиять на путешествия не только по Европе, но и во всем мире.

Обновление системы "чрезвычайно необходимо“

По оценкам канала BFM, на время проведения работ будет отменено около 16 500 рейсов. В период с 9 января по 14 февраля авиакомпаниям рекомендовано сократить на 20 процентов количество вылетающих и прибывающих рейсов в парижских аэропортах имени Шарля де Голля, Орли, Ле Бурже и Бове.

За это время новая система будет протестирована в крупнейшем во всей Франции центре управления воздушным движением Атис-Монс, который как раз отвечает за парижские аэропорты. Какие именно рейсы будут отменены, решают сами авиакомпании, но они, скорее всего, отдадут предпочтение дальнемагистральным рейсам.

В Air France сообщили французским СМИ, что авиакомпания „вынуждена отменить некоторые ближне- и среднемагистральные рейсы в этот период“ — всего группа Air France-KLM отменяет более 4200 рейсов. Air France проинформировала пассажиров о сложившейся ситуации и предложила им в тот же день воспользоваться альтернативными вариантами перелетов.

В улучшение управления воздушным движением Франции будет инвестировано около 1 миллиарда евро. Цель обновление системы - более эффективное обслуживание большего числа рейсов.