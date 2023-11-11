Поезд из Вильнюса в Ригу может быть запущен уже 27 декабря

Поезда, обеспечивающие международное сообщение, будут курсировать по прямому маршруту Вильнюс-Кайшядорис-Шауляй-Йонишкис-Елгава-Рига.

В настоящее время компания готовит новый маршрут и уже заключила договор с Latvijas dzelzcels на использование железнодорожной инфраструктуры. Поездка в Ригу через Шяуляй и Елгаву будет быстрее других вариантов, что сделает поезда этого маршрута легкодоступными для жителей обеих столиц и пассажиров, следующих в другие города Литвы и Латвии или из них.

„Пассажирский поезд, соединяющий столицы Литвы и Латвии – это результат договоренности, достигнутой в начале этого года министрами транспорта и премьер-министрами стран Балтии. Мы можем радоваться тому, что скоро поезда будут ходить по этому маршруту. Мы надеемся, что в будущем он будет дополнен сообщением с Таллином, а после завершения строительства линии Rail Baltic мы сможем путешествовать к нашим соседям еще быстрее и комфортнее“, – сказала Лорета Маскаловене, заместитель министра транспорта и коммуникаций Литовской Республики.

„Наше видение ясно – мы хотим развивать решения, способствующие устойчивой мобильности, в том числе и железнодорожное сообщение между столицами Литвы и Латвии, и мы надеемся, что этот новый маршрут привлечет внимание общественности. Поскольку LTG Link также соединяет Вильнюс и Варшаву, путешественники из Риги смогут легко добраться на поезде до других европейских столиц. Кроме того, этот международный маршрут позволит деловым людям Балтии легко и безопасно путешествовать в командировках, максимально используя время в пути“, – говорит Гедиминас Шечкус, исполняющий обязанности руководителя LTG Link.