Названы страны, куда лучше не ехать в 2024 году

„Нам нравятся эти направления. И мы знаем, что вы тоже их любите. Но наше безумное восхищение и непрекращающаяся потребность испытать их не являются устойчивыми, – пишут создатели рейтинга. – Мы надеемся, что этот список побудит читателей найти новые способы взаимодействия с некоторыми из самых знаковых достопримечательностей мира“.

Список Fodor’s открывают „переполненные“ места: Венеция, Афины и гора Фудзияма. Они собирают настолько много туристов, что властям приходится вводить ограничения, не всегда приятные.

Самые „грязные“ – Национальный памятник горы Сан-Габриэль в Калифорнии, бухта Халонг во Вьетнаме и пустыня Атакама в Чили. Места довольно популярные, но слабо контролируемые властями. Отсюда – и большие проблемы с мусором, решить которые пока не удалось.

По причине качества и достаточности воды в No List попали Верхнее озеро в Мичигане, река Ганг в Индии и остров Самуи в Таиланде. Причина - большое количество туристов, которые неуважительно относятся к экосистемам.

Почитать подробнее про проблемы каждого места можно здесь. Рейтинг No List выпускают каждый год.