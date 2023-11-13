ФОТО | На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе (3357 м). По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров, в среднем раз в три месяца из какого-либо кратера извергается лава. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо посёлок, потому что склоны Этны густо населены, так как благодаря обилию минералов и микроэлементов, содержащихся в остывшей лаве и вулканическом пепле, почва здесь очень плодородна. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники. Региональное правительство в Палермо в 1981 году создало вокруг Этны национальный заповедник. Благодаря постоянной активности Этна была избрана Вулканом десятилетия ООН. В июне 2013 года на 37-ой сессии Комитета вулкан включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.