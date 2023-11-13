В Таллинне пройдет уникальная экскурсия по территории психиатрической лечебницы

Ведь уникальный исторический комплекс психиатрической лечебницы Сеэвальди находится на землях бывшей летней мызы и имеет удивительную историю.

Что таится за зеленым забором? Какие методы лечения душевных заболеваний „работали“ в Средневековье и как лечили подобные недуги в прошлом столетии? Что было и что будет на Палдиски мнт?

Ответы на эти вопросы можно будет получить во время прогулки по территории бывшей мызы.

Билеты на экскурсию можно купить ЗДЕСЬ.

NB! Экскурсия проходит только по территории клиники, внутрь заброшенных зданий группа не заходит!