В Исландии ожидают извержения вулкана Фаградальсфьядль. В стране объявлено чрезвычайное положение

Местные власти призвали жителей города Гриндавик, который расположен в восьми километрах от вулкана, покинуть свои дома в качестве меры предосторожности.

В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

За последние несколько недель в районе, где расположен вулкан Фаградальсфьядль, были зарегистрированы тысячи подземных толчков.

Рядом с вулканом находится международный аэропорт Кеблавик.

Метеорологическое управление Исландии (IMO) предупредило о „существенном риске извержения“ на полуострове Рейкьянес, которое может начаться в любой момент.

Профессор вулканологии из Университета Исландии Тор Тордасон заявил, что магма в настоящее время находится на глубине менее 800 метров от поверхности вулкана, поэтому извержение неминуемо.

„К сожалению, речь идет о скором извержении. Скорее всего, место извержения находится в пределах города Гриндавик“, – сказал он Би-би-си.

Исландия – один из наиболее геологически активных регионов мира: здесь находится около 30 действующих вулканов.

Только с конца октября на юго-западе Исландии было зарегистрировано более 20 тысяч подземных толчков.

В июле неподалеку от Фаградальсфьядль произошло извержение молодого вулкана Литли-Хрутур.

В 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе. Сотни исландцев вынуждены были покинуть свои дома.

Вулкан Фаградальсфьядль находился в спящем состоянии в течение восьми столетий до извержения в 2021 году.