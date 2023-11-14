Авиакомпания EasyJet запускает новую услугу – доставку багажа

Новую услугу пока тестируют. Работает она на маршруте Лондон – Женева. Всем, кто путешествует по тарифу Flexi, доставку предлагают бесплатно. Воспользоваться опцией могут и другие пассажиры, правда, за дополнительную плату – € 89, сообщает портал 34travel.me.

Если эксперимент пройдет успешно, услугу распространят и для других маршрутов.

Похожий проект недавно запустила и Air France. Пассажирам, которые вылетают из аэропорта Шарль-де-Голль, предлагают заранее сдать багаж в гостиницах и крупных выставочных центрах в Париже. Позже сумки забирают курьеры и доставляют их в аэропорт.