Авиакомпания EasyJet запускает новую услугу – доставку багажа
Авиакомпания EasyJet решила упростить путешествия своим пассажирам. На один из рейсов теперь можно приходить налегке: багаж из дома забирают курьеры и по прибытии доставляют в нужную точку.
Новую услугу пока тестируют. Работает она на маршруте Лондон – Женева. Всем, кто путешествует по тарифу Flexi, доставку предлагают бесплатно. Воспользоваться опцией могут и другие пассажиры, правда, за дополнительную плату – € 89, сообщает портал 34travel.me.
Если эксперимент пройдет успешно, услугу распространят и для других маршрутов.
Похожий проект недавно запустила и Air France. Пассажирам, которые вылетают из аэропорта Шарль-де-Голль, предлагают заранее сдать багаж в гостиницах и крупных выставочных центрах в Париже. Позже сумки забирают курьеры и доставляют их в аэропорт.