ВИДЕО | Священная река в столице Индии покрылась тоннами ядовитой пены

Белая пена — смесь сточных вод и промышленных отходов. В ней содержится большое количество аммиака и фосфатов, которые могут вызвать проблемы с дыханием и кожей. Появление пены совпало с опасным уровнем загрязнения окружающей среды. Из-за резкого повышения уровня загрязнения начальные школы и некоторые компании в Нью-Дели закрылись, пишет "Моя Планета".

Одновременно с инцидентом в столице похожая смесь появилась в канале южного индийского штата Тамил Наду. Сильные порывы ветра выносят пену на дороги, ядовитое вещество попадает на автомобили и мотоциклы.

На протяжении десятилетий участки реки Ямуны страдают от сброса ядохимикатов и неочищенных сточных вод. На некоторых участках река выглядит темной и грязной, а ее берега завалены пластиковыми отходами. Самое большое загрязнение наблюдается в окрестностях Дели, что связано с высокой плотностью населения и большим количеством отходов. Через столицу протекает всего 2% длины реки, но на долю мегаполиса приходится около 76% общего загрязнения реки.

Несмотря на токсичность пены, многие жители деревень, расположенных ниже по течению, продолжают использовать воду из Ямуны для купания и даже питья. Более того, окруженные густой пеной индуисты совершают в священной реке свои ритуалы. Каждый год верующие собираются на берегах Ямуны, чтобы отпраздновать Чхатх Пуджу — праздник, посвященный богу солнца Сурье.

По данным швейцарской компании IQAir, на этой неделе Дели несколько дней подряд признавали самым загрязненным городом в мире. В четверг индекс качества воздуха в городе достиг опасного уровня в 517. Для сравнения — в Осло, наименее загрязненном крупном городе мира, индекс AQI составляет всего три единицы. Столица Китая Пекин, который раньше часто попадал в список самых загрязненных городов мира, серьезно занялся очисткой воздуха, и сегодня его индекс составляет 25, пишет CNN.