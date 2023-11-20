Новая жизнь Старой Нарвы: как самому прогуляться по улицам жемчужины северного барокко?

Виртуальная выставка, открывшаяся летом 2023 года в Нарвской ратуше, позволяет взглянуть своими глазами на ту Нарву, какой она была до Второй мировой войны и бомбардировки 1944 года. Довоенный город сохранился только на фотографиях и в воспоминаниях немногих уже довольно пожилых горожан. Но при помощи очков виртуальной реальности гости смогут увидеть и оценить величие Старой Нарвы. Посетители окажутся на Ратушной площади начала прошлого века и услышат удивительные, местами забавные и трогательные истории жителей довоенной Нарвы, „прогуляются“ и даже „прокатятся на такси“ по окрестным улочкам. В выставочном зале благодаря планшетам с 3D-макетом и тактильным макетам для слабовидящих посетители смогут детально исследовать ключевые здания Старой Нарвы и почитать истории известных горожан. Мало кто знает, но масштабы Старой Нарвы были соизмеримы с масштабами Старого города в Таллине, ее называли жемчужиной северного барокко и одним из красивейших городов мира.

Если после приключения в виртуальной реальности у вас возникнет желание окунуться в реальность действительную, продолжить прогулку по историческому центру Нарвы можно здесь же, на экскурсии по зданию ратуши, или же, разгадав загадки на планшетах, отправиться по городу и посетить места, которые сохранились и по сей день. Участие в экскурсии по зданию ратуши до конца года по цене льготного билета – 3 € с человека.

Виртуальную выставку можно посетить как индивидуально, так и с группой. Хорошо подходит для семей с детьми и школьных групп! Одновременно можно принять группу до 40 человек. Для групп также доступна комбинированная услуга — виртуальные приключения по старой Нарве, экскурсия по зданию ратуши или старому городу и посещение бастиона Виктория с гидом.

Выставка открыта каждый день с 10 до 17 часов. Регистрация на посещение виртуальной выставки и экскурсии обязательна, поскольку от этого зависит язык проведения.

Пробуди Старую Нарву!