Названы страны Европы, где больше всего тратят на путешествия. Эстония в тройке лидеров

Чаще всего в 2022 году в поездки отправлялись по личным причинам (976 млн раз, что составляет 91% от общего числа). В 9% случаев (около 100 млн раз) поездки осуществлялись в бизнес-целях.

В среднем жители ЕС тратили за ночь в гостинице 87 евро, что на 30% больше, чем в 2021 году, когда средняя стоимость ночи в гостинице составляла 67 евро.

Дороже всего ночь в гостинице обходилась жителям Люксембурга (€175), Австрии (€154) и Эстонии (€128). Меньше всего за проживание в гостиницах тратили жители Чехии (46 €), Польши (€44) и Греции (€45).

При этом отмечается, что за проживание в гостиницах у себя же в стране больше всего в 2022 году платили австрийцы (138 евро) и жители Люксембурга (98 евро). Для жителей нашей страны ночь в эстонской гостинице в 2022 году обходилась в 86 евро. По этому показателю Эстония занимает в рейтинге 6-ое место.