Тарту, Будё и Бад-Ишль: три культурные столицы Европы представили программу мероприятий

Представители трех культурных столиц собрались вместе с целью показать единство культурных столиц, рассказать широкой общественности о мероприятиях 2024 года и пригласить всех посетить эти прекрасные города в следующем году. По словам художественного руководителя Тарту 2024 Кати Торп, Европа сегодня занимается выживанием в прямом смысле этого слова.

Концепцией Тарту 2024 является Искусство выживания: „Жители Украины борются за свое выживание у всех нас на глазах, в нашем общем доме - в Европе. Время научило нас одному из самых важных искусств выживания. Границы Тарту и Эстонии не являются только географическими. Мы живем во времена, когда единство Европы и демократия жизненно необходимы для дальнейшего развития культуры“, - сказала Торп.

В программе Тарту 2024 в общей сложности представлено 350 проектов и более 1000 мероприятий. Концепция Будё ARCTICulation также порадует программой с более 1000 мероприятиями и 100 культурными проектами. Бад-Ишль представит миру видение культуры как нового вида соли (culture is the new salt).

Вместе с художественным руководителем Тарту 2024 Кати Торп программу также представили художественный руководитель Будё Хенрик Санд Дагфинруд и художественный руководитель Бад-Ишля Элизабет Швигер.

Тарту вместе с Южной Эстонией прогнозирует миллион посещений. Будё примет 500 000 гостей, а Бад-Ишль обнародует прогнозы посещений в ближайшее время. Первая церемония открытия пройдет 20 января в Австрии, ее будет проводить Бад-Ишль. Затем эстафетная палочка будет передана Тарту, чья церемония открытия „Все мы едины“ будет представлена публике 26 января. Церемония открытия Будё пройдет 3 февраля в сотрудничестве с Нордлэнским театром.