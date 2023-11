Тарту, Будё и Бад-Ишль: три культурные столицы Европы представили программу мероприятий

В программе Тарту 2024 в общей сложности представлено 350 проектов и более 1000 мероприятий. Концепция Будё ARCTICulation также порадует программой с более 1000 мероприятиями и 100 культурными проектами. Бад-Ишль представит миру видение культуры как нового вида соли (culture is the new salt).