Из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа: самый быстрый самолет в мире отправится в полет

По данным Yahoo News, компания Boom Sonic работает над экспериментальным прототипом, который близится к завершающей стадии наземных испытаний. Борт готовится совершить свой первый испытательный полет к декабрю, сообщает LifeObozrevatel.

„Подумайте о том, чтобы пересечь Атлантику менее чем за четыре часа, покинуть восточное побережье утром и в тот же день добраться до вечера в Европе. Подумайте о том, чтобы совершить путешествие в Азию туда и обратно через 24 часа“, – отметили в компании.

Эксперты утверждают, что если самолет будет готов к трансокеанскому перелету к 2029 году, он может дать „десяткам миллионов пассажиров“ возможность отдохнуть в Сиднее, а не на Гавайях.

Для полетов уже запланировано более 600 маршрутов. Уже подано 130 предварительных заказов на самолет.