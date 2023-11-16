Из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа: самый быстрый самолет в мире отправится в полет(5)
Сверхбыстрый самолет „Сын Конкорда“, который сможет долететь из Лондона в Нью-Йорк за 3,5 часа, отправится в полет в этом году. Авиационная компания заявила, что несмотря на то, что сверхзвуковые наземные полеты запрещены в течение десятилетий, в настоящее время все идет к тому, чтобы они стали нормой.
По данным Yahoo News, компания Boom Sonic работает над экспериментальным прототипом, который близится к завершающей стадии наземных испытаний. Борт готовится совершить свой первый испытательный полет к декабрю, сообщает LifeObozrevatel.
„Подумайте о том, чтобы пересечь Атлантику менее чем за четыре часа, покинуть восточное побережье утром и в тот же день добраться до вечера в Европе. Подумайте о том, чтобы совершить путешествие в Азию туда и обратно через 24 часа“, – отметили в компании.
Эксперты утверждают, что если самолет будет готов к трансокеанскому перелету к 2029 году, он может дать „десяткам миллионов пассажиров“ возможность отдохнуть в Сиднее, а не на Гавайях.
Для полетов уже запланировано более 600 маршрутов. Уже подано 130 предварительных заказов на самолет.