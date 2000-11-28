Эксперимент: посещение музея поддерживает психическое здоровье
Эксперимент, проведенный музейной картой в сотрудничестве с психологом Яаном Тулвисте в рамках Месяца психического здоровья, показал, что посещение музея вызывает у человека радость и приятное волнение, дарит новые знания, способствует творчеству и вдохновению. Выводы предоставляют материал для дальнейших исследований и изучения того, могут ли бесплатные посещения музеев стать мерой профилактики проблем психического здоровья или даже их лечения – по примеру Бельгии.
В ходе недавно завершившегося эксперимента по психическому здоровью музейной карты за три недели 11 человек посетили 44 музея по всей Эстонии. После каждого посещения им нужно было заполнить опросник настроения и оценить, повлияло ли то, что они испытали и увидели в музее, на их настроение – и каким образом.
Хотя во время посещения музеев участники испытывали различные эмоции, в том числе грусть, напряжение и тревогу, в подавляющем большинстве были отмечены положительные чувства, чаще всего приятное волнение и радость. „Несмотря на сравнительно малую выборку и небольшой временной промежуток, во время посещения музеев участники испытали все перечисленные в анкетах эмоции. Это показывает, что опыт, полученный в музеях, богат и по-разному сказывается на людях“, - отметил Яан Тулвисте, психолог и один из авторов эксперимента музейной карты по психическому здоровью.
Люди также оценили влияние музеев для облегчение некоторых негативных эмоций. Например, треть посетителей отметила, что музей помог уменьшить отсутствие интереса, чувство напряжения и чрезмерное беспокойство. Чуть менее половины посетителей отметили, что музей помогает бороться с одиночеством, пусть даже в умеренной степени.
При посещении музеев люди получили значительный объем новых знаний: в среднем опыт получения новых фактических знаний был оценен на 7,3 балла по 10-балльной шкале. Также посещение музеев приносило участникам новые творческие мысли и вдохновение: в среднем этот опыт получил оценку 6,3 по 10-балльной шкале.
„Мысли и комментарии участников ярко показывают, как человек при посещении музея извлекает из памяти знания и старые переживания, но прежде всего воспоминания и эпизоды из личной жизни. Именно так предполагал при составлении своей модели систем памяти недавно покинувший нас исследователь памяти Эндель Тулвинг“, - добавил психолог.
Итоги эксперимента музейной карты подтверждают результаты ряда международных исследований, показывающие, что посещение музея полезно для облегчения проблем психического здоровья. Например, в рамках пилотного проекта бельгийские психиатры уже некоторое время прописывают бесплатное посещение музеев пациентам, страдающим депрессией, тревожными расстройствами или стрессом.
„Наш эксперимент был небольшим, но мы надеемся, что он станет темой для обсуждения того, могут ли эстонские врачи время от времени выписывать вместо цифровых рецептов посещение музеев, – сказал руководитель проекта музейной карты Керт Каск. – Профилактика заболеваний всегда проще и дешевле лечения“.
В эксперименте, который проходил с конца октября по начало ноября, приняли участие одиннадцать человек в возрасте от 18 до 54 лет. Целью эксперимента было выяснить, влияет ли – и каким образом – посещение музеев на душевное состояние жителей Эстонии.
У запущенной в апреле музейной карты уже более 8700 владельцев, которые за последние шесть месяцев посетили музеи по всей Эстонии более 46 000 раз. Стоимость музейной карты, или единого дигитального билета составляет 59 евро. Карта дает право на неограниченное посещение более 100 музеев и 500 выставок по всей Эстонии.