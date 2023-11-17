ФОТО | В Хельсинки представили программу "Тарту - культурная столица Европы 2024"

По словам главного организатора праздника Саиле Мяги, Финляндия входит в пятерку целевых стран для культурной столицы: „Помимо Финляндии мы также проводим различные мероприятия в Латвии, Литве, Германии и Великобритании“. По словам Мяги, праздник в библиотеке Ооди ясно показал, что северные соседи заинтересованы открывать Эстонию и за пределами Таллинна. По его словам, культурная столица повышает интерес финнов посетить Тарту и Южную Эстонию.

На праздник в библиотеке Ооди собралось около пятисот представителей сферы культуры, на мероприятии выступили эстонский ансамбль Пуулууп и финский фольклорный дуэт „Пельтокурки“. Тартуский писатель Мика Керянен представил свою новую книгу „50 изюминок Тарту от Мика“. Ведущим вечера был юморист и посол „Тарту 2024“ Антто Террас вместе с главой отдела международных связей культурной столицы Эрни Каск.

В конце ноября команда Тарту 2024 поедет в Лондон, а в следующем году – в Вильнюс. 26 января на реке Эмайыги состоится церемония открытия культурной столицы Европы Тарту 2024 „Все едино“.