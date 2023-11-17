ФОТО | Вот это рекорд! Жительница Эстонии за семь месяцев этого года посетила 119 музеев

Криста Роолайд ведет заметки, где записывает все музеи, где побывала и куда хочет пойти еще. В некоторые музеи она ходила по нескольку раз, поскольку ротация выставок делает для нее особенным каждое посещение.

„Когда в апреле была запущена музейная карта, я поставила себе цель сделать этот год для себя годом музеев и посетить как можно больше музеев. Поначалу ходить в музеи меня мотивировало любопытство, а когда я уже посетила большинство из них, любопытство сменилось упорством. В воскресенье я посетила музей в 190 раз за семь месяцев, – рассказала Друг музеев этого года Криста Роолайд, принимая награду на церемонии признания, состоявшейся сегодня в Музее архитектуры. – Поход в музей напоминает о своих мечтах, помогает ценить прошлое и дарит вдохновение. В некоторых музеях даже возникает ощущение, что ты сам наносишь краски на холст“.

Союз музеев Эстонии ежегодно присуждает звание „Друг музеев“ людям, добившимся успеха в поддержке эстонских музеев в своей профессиональной или общественной деятельности.

Помимо Роолайд, на звание Друга музеев были номинированы еще два кандидата: историк культуры Энн Лиллеметс – за многолетнее и плодотворное сотрудничество с Тартуским городским историческим музеем и Эстонским художественным музеем, а также Kinoteater, отказавшийся от 10 000 евро поддержки своей деятельности в пользу Эстонского музея современного искусства.

„Хотя все кандидаты на звание Друга музеев достойны почетного звания, в этом году у нас появилась редкая возможность отметить посетителя музеев – то есть человека, ради которого и работают музеи по всей Эстонии“, - сказала председатель правления Союза музеев Эстонии Кертту Мяннисте.