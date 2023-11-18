Владелец Lux Express: из-за поезда Тарту-Рига мы прекратим осуществлять автобусные рейсы

Владелец Lux Express Хуго Осула не верит, что открытие железнодорожной линии Тарту-Рига приведет к увеличению числа пассажиров. „Может быть, в первые несколько дней. Может быть, даже в первые два месяца лета поезд будет полный. Сделают фото, на котором рядом с поездом будет стоять мэр и говорить, что благодаря ему теперь существует постоянное сообщение с Ригой. Но этот подарок будет сделан за счет остальной Эстонии“, — сетует Осула.

ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia