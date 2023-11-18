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18.11.2023, 08:00

Владелец Lux Express: из-за поезда Тарту-Рига мы прекратим осуществлять автобусные рейсы

 
Владелец Lux Express Хуго Осула не верит, что открытие железнодорожной линии Тарту-Рига приведет к увеличению числа пассажиров. „Может быть, в первые несколько дней. Может быть, даже в первые два месяца лета поезд будет полный. Сделают фото, на котором рядом с поездом будет стоять мэр и говорить, что благодаря ему теперь существует постоянное сообщение с Ригой. Но этот подарок будет сделан за счет остальной Эстонии“, — сетует Осула.
Владелец Lux Express Хуго Осула не верит, что открытие железнодорожной линии Тарту-Рига приведет к увеличению числа пассажиров. „Может быть, в первые несколько дней. Может быть, даже в первые два месяца лета поезд будет полный. Сделают фото, на котором рядом с поездом будет стоять мэр и говорить, что благодаря ему теперь существует постоянное сообщение с Ригой. Но этот подарок будет сделан за счет остальной Эстонии“, — сетует Осула.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Как ранее сообщалось, вероятно, осенью следующего года будет запущен новый железнодорожный маршрут Таллинн-Тарту-Рига. Автобусные фирмы предостерегают, что это, в свою очередь, может положить конец автобусному сообщению между Тарту и Ригой. Однако министерство климата считает, что железнодорожное сообщение не будет конкурировать с автобусными рейсами, поскольку цель состоит в том, чтобы пересадить на поезд тех людей, кто ездит между двумя городами на личных автомобилях.

"В течение 20 лет мы усердно работали над тем, чтобы между Тарту и Ригой было устойчиво развивающееся и качественное автобусное сообщение, основанное только на доходах от продажи билетов“, — объясняет владелец автобусной компании Lux Express Хуго Осула. „Теперь же политик плюет в душу Lux Express, когда говорит, что вместо этого мы запустим на деньги налогоплательщиков быстрые и комфортабельные поезда“.

Осула видит в этом прямую конкуренцию с автобусным сообщением. „Вероятно, мы остановим автобусное сообщение. И сделаем это сразу после Нового года, потому что нет смысла работать в убыток в межсезонье, когда летом поезд съест всю прибыль“, - грозит Осула.

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