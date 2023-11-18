Владелец Lux Express: из-за поезда Тарту-Рига мы прекратим осуществлять автобусные рейсы
Как ранее сообщалось, вероятно, осенью следующего года будет запущен новый железнодорожный маршрут Таллинн-Тарту-Рига. Автобусные фирмы предостерегают, что это, в свою очередь, может положить конец автобусному сообщению между Тарту и Ригой. Однако министерство климата считает, что железнодорожное сообщение не будет конкурировать с автобусными рейсами, поскольку цель состоит в том, чтобы пересадить на поезд тех людей, кто ездит между двумя городами на личных автомобилях.
"В течение 20 лет мы усердно работали над тем, чтобы между Тарту и Ригой было устойчиво развивающееся и качественное автобусное сообщение, основанное только на доходах от продажи билетов“, — объясняет владелец автобусной компании Lux Express Хуго Осула. „Теперь же политик плюет в душу Lux Express, когда говорит, что вместо этого мы запустим на деньги налогоплательщиков быстрые и комфортабельные поезда“.