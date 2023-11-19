Чтобы лето не кончалось. Четыре варианта, как быстро и бюджетно возродиться к жизни в термах Италии
Не заметить разницы в выражении лиц туристов из стран Балтии, которые приезжают в Италию и покидают ее — невозможно. Через несколько дней человека не узнать. Эффект многократно усиливается, если совместить осмотр знаковых мест и возлияний римским богам с посещением знаменитых терм. Отели и СПА-комплексы состязаются в вариациях теплых бассейнов, бань, грязей, ингаляций, гидро- и иных массажей. Рассказываем про несколько мест Северной Италии, где в несезон можно (нужно!) отдохнуть душой и телом.
...В странах Балтии тучи ходят хмуро, извергая то промозглый снегодождь, то град с голубиное яйцо. Солнца нет уже неделю. Добрые коллеги сообщают о начале так называемой „солярной зимы“. Дети шлют смс, что не могут проснуться в школу — им зябко и темно. О том, что происходит немногим дальше, даже думать страшно.
Мне совестно. Лицо, разогретое утренним солнцем, уже начинает просить пощады, колючие пузырьки поддерживают тело в невесомости, легкий ветерок сгоняет облака густого пара со стекол очков. Расположившись в гидромассажном уголке открытого термального бассейна, наблюдаю, как три пожилых итальянца с детской безмятежностью перехихикиваются с юным тайскими компаньонками.
Бирюзу термальных вод кролем рассекает перезагоравшая до состояния кураги синьора в серебристой шапочке Speedo – в конце дистанции она лихо отталкивается от бортика и акулой плывет обратно.
На суше начинает подготовку к занятиям водной аэробикой поджарая тренерша в бирюзовом боди и розовых лосинах с блестками. „Тони, Джованни, Франческо, Сюзанна, Бьянка…“ - сиплым прокуренным голосом подзывает она как рыбок на подкорм свою постоянную аудиторию. И тренированным нажимом большого пальца ноги врубает Челентано — тони-бьянки начинают кружиться в такт.