Чтобы лето не кончалось. Четыре варианта, как быстро и бюджетно возродиться к жизни в термах Италии

...В странах Балтии тучи ходят хмуро, извергая то промозглый снегодождь, то град с голубиное яйцо. Солнца нет уже неделю. Добрые коллеги сообщают о начале так называемой „солярной зимы“. Дети шлют смс, что не могут проснуться в школу — им зябко и темно. О том, что происходит немногим дальше, даже думать страшно.

Мне совестно. Лицо, разогретое утренним солнцем, уже начинает просить пощады, колючие пузырьки поддерживают тело в невесомости, легкий ветерок сгоняет облака густого пара со стекол очков. Расположившись в гидромассажном уголке открытого термального бассейна, наблюдаю, как три пожилых итальянца с детской безмятежностью перехихикиваются с юным тайскими компаньонками.

Бирюзу термальных вод кролем рассекает перезагоравшая до состояния кураги синьора в серебристой шапочке Speedo – в конце дистанции она лихо отталкивается от бортика и акулой плывет обратно.

На суше начинает подготовку к занятиям водной аэробикой поджарая тренерша в бирюзовом боди и розовых лосинах с блестками. „Тони, Джованни, Франческо, Сюзанна, Бьянка…“ - сиплым прокуренным голосом подзывает она как рыбок на подкорм свою постоянную аудиторию. И тренированным нажимом большого пальца ноги врубает Челентано — тони-бьянки начинают кружиться в такт.

Мой бассейн с гидромассажем работает круглый год - он входит в очень несезонную цену старинного отеля с римскими колоннами, утонувшего в зелени кедров. Я здесь всего на ночь. Уже перед чекаутом обнаруживаю над рецепцией объявление — постояльцам предлагают аренду гостиничного СПА с банями, арома- и светотерапией. Цена — 10 евро в час. Не больше 2 человек… Ааааа — так не бывает…