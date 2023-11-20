Сенсационная находка: археологи обнаружили табличку на загадочном языке, существовавшем 3000 лет назад

В Турции археологи обнаружили глиняные таблички с надписями на неизвестном языке. Считается, что эта система письменности существовала 3000 лет назад. Об этом сообщает Science Alert.

Таинственный текст глиняной таблички был найден среди десятков тысяч других древних глиняных табличек, написанных во времена Хеттского царства во втором тысячелетии до нашей эры.

Эксперты утверждают, что загадочный язык отличается от других древних письменных языков Ближнего Востока, но имеет общие корни с анатолийскими языками - ветвью индоевропейских языков. Все языки этой группы являются мертвыми.

По словам Андреаса Шахнера, руководителя археологических раскопок, он почувствовал важность глиняной таблички, когда впервые взял ее в руки. Он отметил, что глиняная табличка на удивление хорошо сохранилась по сравнению с более чем 25 000 других, найденных на том же месте в древней Хаттусе.

Хаттуса - столица древнего Хеттского царства, крупной ближневосточной империи позднего бронзового века (приблизительно 1600–1180 гг. до н. э). Город располагался примерно в 150 км от современной Анкары, в 1986 году внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За сто лет раскопок в Хаттусе было обнаружено более 30 тыс. глиняных табличек с клинописью, дающих ценную информацию об истории, обществе, экономике и религиозных традициях Империи.