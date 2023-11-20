Как такое возможно? Саудовская Аравия строит в пустыне роскошный лыжный курорт

Для большинства людей Саудовская Аравия ассоциируется с жарой, солнцем и пустыней, но уж точно не с лыжным курортом. Но местные власти решили иначе и начали грандиозную стройку, которая обойдется стране в 461 миллиард евро.

Горнолыжный курорт Троена строится в Неоме, недавно созданном районе провинции Табук в северо-западной части страны. Проект представляет собой головокружительную смесь современной и футуристической архитектуры, искусственного озера и завораживающих видов.

На первый взгляд может показаться, что идея покататься на лыжах по склонам гор Саудовской Аравии звучит нелепо. Однако Кларк Уильямс, один из представителей инвестиционной компании Neom, занимающейся развитием устойчивого туризма будущего в Саудовской Аравии, утверждает, что это проще, чем мы думаем.

„Люди думают: „Подождите, как в Саудовской Аравии может идти снег?“ Правда же в том, что нам нужно всего лишь -3 градуса, чтобы создать снег в Неоме, и мы можем его организовывать три месяца в году“.

В горах возле Неома температура зимой естественным образом опускается ниже 0 градусов. Помня об устойчивом туризме, строители Троены основное внимание уделяют минимизации использования водных ресурсов и максимальным возможностям повторного использования воды при изготовлении снега.

„Для производства снега мы используем как можно больше экологически чистых ресурсов, будь то солнечная энергия или энергия ветра“, — объясняет Уильямс. Зимой можно будет кататься на лыжах на 36-километровых склонах Троены, а в остальное время года люди могут наслаждаться отдыхом у искусственного озера и заниматься другими видами водного спорта, в том числе кататься на горных велосипедах.

А летом, когда на побережье Персидского залива становится очень жарко, местные жители смогут приехать в Троену, чтобы отдохнуть от жары и зноя. Средняя температура летом в Троене примерно на 10 градусов ниже, чем в других городах Саудовской Аравии.

„Концепция горнолыжного курорта состоит в том, чтобы объединить в рамках одного объекта всё, что можно увидеть в классической горной деревне“, — говорит Уильямс. На курорте будут представлены рестораны, кафе, спортивные базы и даже роскошный оздоровительный спа-центр. По словам Уильямса, на территории горнолыжного центра также будет построено несколько отелей, которые будут готовы принять посетителей, когда центр откроет свои двери в конце 2026 или начале 2027 года.