В Дании введут "зеленый налог" на авиабилеты

Экологический сбор будет вводиться постепенно с 2025 года, и его размер будет зависеть от дальности полета. Для авиаперелетов по Европе его размер составит около 8,40 евро. Для рейсов на средние расстояния – почти 32 евро, а для дальних – около 52 евро, сообщает Euro-pulze.

Эти деньги помогут местной авиационной отрасли в будущем перейти на „зеленое“ топливо. В частности, к 2030 в стране собираются запустить первый экологически чистый авиарейс. Средства от налога позволят аэропортам и авиакомпаниям, которые разрабатывают „зеленые“ технологии, протестировать их.

Кроме того, средства с пассажирского налога собираются направить на пенсии пожилым людям.

Впервые о планах ввести такой налог в Дании заявили в 2022 году.

Похожие налоги уже введены в Германии, Англии, Норвегии и Швеции, а в Бельгии ввели дополнительную плату за короткие авиаперелеты.