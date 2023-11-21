Хорватия возглавила рейтинг самых желанных туристических направлений, а Таллинн попал в ТОП-10 городов мечты
Изучив многочисленные отзывы туристов со всего мира, британское издание Wanderlust составило рейтинг самых желанных направлений уходящего 2023 года. Примечательно, что в ТОП-10 самых желанных городов Европы попал и наш Таллинн.
Самой желанной страной Европы признана Хорватия.
Последние несколько лет Хорватия постоянно улучшала свои позиции в рейтинге Wanderlust Reader Travel Awards, и вот наконец заняла первое место. Эта жемчужина Адриатики хорошо известна путешественникам своими природными и культурными достопримечательностями, в том числе историческим городом Дубровник – прошлогодним победителем в номинации „Самый желанный город Европы“. В Хорватии действительно есть что посмотреть - от римских руин Пулы и необычных музеев Загреба до фантастических водопадов Плитвицких озер и горных пейзажей национального парка Рисняк.
Самые желанные страны Европы:
1. Хорватия
2. Испания
3. Италия
4. Греция
5. Франция
6. Германия
7. Словения
8. Исландия
9. Шотландия
10. Австрия
Самой желанной страной в мире признана Австралия.
За последние три года Австралия второй раз завоевывает столь значимый титул в рейтинге Wanderlust Reader Travel Awards. И это совсем не случайно: Австралия предлагает бесконечное разнообразие туристических развлечений: от отдыха на песчаных пляжей и знакомства с эпическими пейзажами Великой океанской дороги до очаровательных рифов Нингалу и удивительного животного мира.
Самые желанные страны мира:
1. Австралия
2. Япония
3. США
4. Канада
5. Коста-Рика
6. Южная Корея
7. ЮАР
8. Бразилия
9. Новая Зеландия
10. Чили
Самым желанным регионом Европы признаны греческие острова.
Туристы со всего мира очарованы греческими островами. Всего их насчитывается около 6000, хотя населены чуть более 200 из них. Каждый остров предлагает что-то уникальное, прививая любовь к греческой культуре. Вас ждут милые деревушки с белыми зданиями, шумные таверны, древние города и скрытые бухты, национальные парки и великолепные пляжи.
Самые желанные регионы Европы:
1. Греческие острова
2. Новая Аквитания (Франция)
3. Андалусия (Испания)
4. Хайленд (Шотландия)
5. Азорские острова (Португалия)
6. Кантон Берн (Швейцария)
7. Нормандия (Франция)
8. Каталония (Испания)
9. Прованс – Лазурный Берег (Франция)
10. Зальцкаммергут (Австрия)
Самым желанным городом Европы признана испанская Севилья.
Столица Андалусии Севилья — своеобразный, многоцветный и красивый город с самой захватывающей корридой и самым страстным фламенко. Как никакой другой город, она отражает особенности национального испанского характера. А будучи центром Андалусии, Севилья является еще и местом бесконечно продолжающихся праздников.
Самые желанные города Европы:
1. Севилья (Испания)
2. Бордо (Франция)
3. Лиссабон (Португалия)
4. Дубровник (Хорватия)
5. Мадрид (Испания)
6. Копенгаген (Дания)
7. Таллинн (Эстония)
8. Тбилиси (Грузия)
9. Любляна (Словения)
10. Стамбул (Турция)
Самым желанным городом мира признан Кейптаун
Кейптаун расположен на полуострове у мыса Доброй Надежды, возле подножия горы Тэйбл-Маунтин. Его центр (особняки старо-голландской архитектуры и вычурные здания викторианской эпохи в старых кварталах) достаточно невелик и зажат с одной стороны „столовой горой“, с другой — заливом Тэйбл. Улица Лонг-стрит полностью отдана под ультрамодные бары, магазины авторской одежды, хостелы, ресторанчики и магазины.
Самые желанные города мира:
1. Кейптаун (ЮАР)
2. Сингапур
3. Токио (Япония)
4. Ванкувер (Канада)
5. Новый Орлеан (США)
6. Киото (Япония)
7. Сидней (Австралия)
8. Картахена (Испания)
9. Перт (Австралия)
10. Чикаго (США)
Самым желанным островом Европы признана Ирландия
Второй год подряд Ирландия становится самым желанным островом Европы. Это третий по величине остров в Европе (после Великобритании и Исландии) и двадцатый по величине остров в мире. Остров разделен государственной границей между Республикой Ирландией и Соединенным королевством (Северной Ирландией). Каждый турист, независимо от интересов, найдет на острове что-то себе по душе. Ищете отдых в городе? Дублин и Белфаст предлагают множество ресторанов, пабов, музеев и исторических достопримечательностей, которые не дадут вам скучать. Предпочитаете отдых на свежем воздухе? Ирландия может похвастаться захватывающими дух прибрежными и загородными пейзажами, идеально подходящими для туристов. Более тихий отдых? На острове есть много укромным мест, куда можно сбежать от шума и суеты повседневной жизни.
Самый желанные острова Европы:
1. Ирландия
2. Мальта
3. Сицилия (Италия)
4. Хвар (Хорватия)
5. Крит
6. Джерси (Великобритания)
7. Менорка (Испания)
8. Мадейра (Португалия)
9. Гран-Канария (Испания)
10. Скай (Шотландия)
Самым желанным островом мира признана Куба.
Остров Свободы любим туристами за роскошную природу, отличные пляжи и массу колониальных и революционных достопримечательностей. Белокаменная красавица-Гавана, курортные Варадеро и Ольгин, ром, сигары и Фидель ежегодно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира.
Самый желанные острова мира:
1. Куба
2. Тайвань
3. Тобаго (Тринидад и Тобаго)
4. Палаван (Филиппины)
5. Тасмания (Австралия)
6. Маврикий
7. Лангкави (Малайзия)
8. Шри-Ланка
9. остров Святой Елены (заморская территория Великобритания)
10. Барбадос