Хорватия возглавила рейтинг самых желанных туристических направлений, а Таллинн попал в ТОП-10 городов мечты

Кейптаун расположен на полуострове у мыса Доброй Надежды, возле подножия горы Тэйбл-Маунтин. Его центр (особняки старо-голландской архитектуры и вычурные здания викторианской эпохи в старых кварталах) достаточно невелик и зажат с одной стороны „столовой горой“, с другой — заливом Тэйбл. Улица Лонг-стрит полностью отдана под ультрамодные бары, магазины авторской одежды, хостелы, ресторанчики и магазины.

Второй год подряд Ирландия становится самым желанным островом Европы. Это третий по величине остров в Европе (после Великобритании и Исландии) и двадцатый по величине остров в мире. Остров разделен государственной границей между Республикой Ирландией и Соединенным королевством (Северной Ирландией). Каждый турист, независимо от интересов, найдет на острове что-то себе по душе. Ищете отдых в городе? Дублин и Белфаст предлагают множество ресторанов, пабов, музеев и исторических достопримечательностей, которые не дадут вам скучать. Предпочитаете отдых на свежем воздухе? Ирландия может похвастаться захватывающими дух прибрежными и загородными пейзажами, идеально подходящими для туристов. Более тихий отдых? На острове есть много укромным мест, куда можно сбежать от шума и суеты повседневной жизни.