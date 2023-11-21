В Вильнюсе хотят сменить название аэропорт, новый вариант уже известен(1)
Литва начинает готовиться к 150-летию со дня рождения художника и композитора Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса. Программу мероприятий на 2025 год планируют подготовить весной следующего года. В числе предложенных идей – изменение названия Вильнюсского аэропорта, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на madeinvilnius.lt.
„Это моя мечта, но, может, Вильнюсский аэропорт станет аэропортом им. Чюрлёниса, ведь у поляков есть аэропорт Шопена, а у итальянцев – имени Леонардо да Винчи“, – сказала советник премьер-министра по вопросам культуры Габриэле Жайдите.
Однако, по ее словам, этот вопрос еще должна решить правительственная комиссия, которая соберется на первое заседание в декабре этого года. В нее войдут деятели разных сфер, а возглавит сама премьер-министр Ингрида Шимоните.
На подготовку к 150-летию со дня рождения Чурлёниса планируют выделить 300 000 евро.
Литовский художник, композитор, деятель культуры Чюрлёнис родился 22 сентября 1875 года в Старой Варене. Он скончался 10 апреля 1911 года недалеко от Варшавы, похоронен на кладбище Расу в Вильнюсе. Он является самым известным художником и композитором Литвы.