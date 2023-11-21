"Мишлен" в Латвии: какие кафе и рестораны попали во всемирно известный путеводитель
Латвия наконец-то пополнила ряды стран, в которых можно встретить рестораны, отмеченные звездами Мишлен! Инспекторы гастрономического гида тщательно изучили гастрономическое предложение Латвии и посетили не только столицу Ригу, но и ряд других мест в Латвии. В итоге первым рестораном в Латвии, удостоенным звезды Мишлен стал Max Cekot Kitchen в Риге, cообщает delfi.lv.
В общей сложности 22 латвийских ресторана удостоились похвалы гида „Мишлен“.
В торжественном мероприятии, прошедшем на Hanzas perons, приняли участие самые яркие и узнаваемые лица латвийской кулинарной сцены – Мартиньш Сирмайс, Лаурис Алексеев, Эрик Дрейбантс, Светлана Ришкова и другие.
Зеленая звезда Мишлен присуждена ресторану Pavāru māja в Лигатне шеф-повара Эрикса Дрейбантса, а знаки Bib Gourmand получили рестораны Snatch (шеф-повар Сергей Шипоров), Shoyu (Евгений Римаш) и Milda (Марис Целитанс).
Специальный приз за гостеприимство был вручен Марису Янсонсу, шеф-повару ресторана Kest (Цесис). „Обслуживание – это когда ты просто приносишь еду и чек, а гостеприимство гораздо важнее“, – сказал Марис Янсонс, получая награду.
Награду „Лучший сомелье“ получил сомелье Иво Орлов (ресторан Tauro), а звание „Лучший молодой шеф-повар“ досталось Нилсу Гевеле (Ferma).
В гид Michelin Selected Restaurants были включены рестораны Pavāru māja, Turo, Zoltners, Mo, 3 pavāri, Whitehouse, 36.līnija, John, COD, Le Dome, Chef’s Corner, Barents Coctails & Seafood, Barents, Aqua Luna, Esntresol, Ferma, Neiburgs, Tails, H.E.Vanadziņš, Akustika, KEST и Riviera.
По данным Firmas.lv, отмеченным звездой Мишлен рестораном Max Cekot Kitchen управляет ООО Max Cekot Group, принадлежащее Максу Цекоту (55%) и Наталье Голубовой (45%). В прошлом году оборот компании составил 350 212 евро, а прибыль – 22 006 евро. Max Cekot Group была зарегистрирована в 2018 году с уставным капиталом 2 760 евро.
Как LETA сообщала ранее, Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) заключило с французской компанией Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin договор на сумму 1,27 млн. евро на участие в международном гастрономическом справочнике Michelin Guide. Срок действия контракта – до 31 октября 2025 года.
Заместитель директора Департамента туризма LIAA Линда Зиединя-Эргле в то время рассказала LETA, что гастрономический туризм и его значение растут во всем мире. Различные туристические маршруты для гурманов и другие предложения, связанные с гастрономией, разрабатываются и в Латвии, поэтому LIAA видит потенциал в развитии гастрономического туризма.
В Эстонии – две звезды, в Литве – ни одной
Эстонские рестораны Мишлен включает в свой гастрономический гид уже второй год подряд. В конце мая этого года один из эстонских ресторанов впервые в истории стран Балтии был отмечен двумя заветными звездами – им стал ресторан 180° by Matthias Diether.
180° by Matthias Diether, поднявшийся в этом году „на второй уровень“ - с одной звезды до двух, расположен в популярном квартале Ноблесснер в Пыхья-Таллине. Ресторан открыл опытный шеф-повар из Германии Маттиас Дитер. В его названии обыгран 180-градусный обзор, обеспечиваемый U-образной открытой кухней заведения.
В заведении есть две зоны: фойе с баром, где можно насладиться напитками и закусками, и, собственно, сам ресторан. В баре можно отведать такие необычные закуски, как томатный маршмеллоу с пармезаном, утка со свеклой, осьминог с мороженым из кимчи и тапиокой, пралине из утиной печени с лесными орехами.
Одну звезду „Мишлен“ удалось подтвердить ресторану Noa Chef’s Hall. Ресторан расположен на выезде из Таллина в направлении Виймси и находится в том же здании, где и ресторан NOA, известный своим живописным видом на море и яркие закаты. На сайте ресторана даже каждый день указано время, когда будет заходить солнце и даже отмечено, сколько часов осталось до заката.
Помимо обладателей мишленовских звезд, еще несколько заведений были отмечены знаком Bib Gourmand, которую присуждают ресторанам высокого уровня с доступными ценами. Ими стали Härg, Mantel ja Korsten, Tuljak, NOA, Fellin, Lore Bistroo.
Зеленая звезда досталась ресторанам Fotografiska и Soo. Зеленой звездой награждаются рестораны, для которых одной из приоритетных задач является устойчивый подход к гастрономии.
Литва также вскоре может получить свою первую звезду Мишлена - знак кулинарного мастерства. Как писал LRT.lt в августе этого года, страна ведет переговоры с инспекторами Мишлена, которые будут посещать литовские рестораны.
По словам президента Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвальды Шишкаускене, Литва уже заключила соглашение с Мишлен. „Насколько мне известно, такое соглашение уже подписано, но оно не обнародовано“, - сказала она LRT.lt.
По словам Шишкаускене, визит инспекторов Мишлен может обойтись Литве примерно в 500 тыс. евро, хотя окончательная сумма еще не известна. „Государственные учреждения платят деньги „Мишлену“, [...] затем со страной подписывается договор, и инспекторы „Мишлена“ приезжают для оценки ресторанов страны“, - пояснила она.
По словам Довиле Селюке, представителя национального агентства по развитию туризма Lithuania Travel, информация о договоре Литвы с Мишлен является конфиденциальной, но „процесс идет“.
Литва уже пыталась пригласить инспекторов Мишлен посетить страну до пандемии коронавируса. Тогда литовские туристические агентства вели переговоры с Латвией и Эстонией о том, чтобы инспекторы „Мишлен“ посетили все три балтийские страны, утверждая, что это обошлось бы дешевле. Однако соглашение так и не было достигнуто.
От туристического буклета до всемирно известного гида
История мишленовских звезд начинается в самом конце XIX века. В 1889 году маленьком французском городке Клермон-Ферран братья Андре и Эдуард Мишлен открыли свою небольшую компанию „Michelin“ по производству шин. Пытаясь увеличить продажи своих изделий, они придумали хитрый маркетинговый ход: в 1900 году они выпустили небольшой буклет „Красный гид Мишлен“, в котором рассказывали автотуристам, путешествующим по Франции, где найти приличное жилье, закусочные, заправочные станции и торговцев автомобильными шинами.
Но на этом они не остановились. В 1904 году брошюра уже продавалась в Бельгии 1907 году — в Алжире и Тунисе, в 1909 году вышла первая англоязычная версия.
20 лет буклет раздавался абсолютно бесплатно, хотя особой популярностью не пользовался. Несмотря на это, авторы продолжали пополнять свой справочник, добавляя туда рестораны. При этом самые дорогие места питания стали помечаться звездочкой, слегка напоминавшей цветок. С этого момента справочник стал платным, но цена его была не более чем условной.
В 1926 году политика рейтинга кардинально поменялась, и с тех пор звездочка рядом с именем ресторана стала означать отменную кухню. В начале 1930-х годов было добавлено ещё две звезды. Более система не изменялась и буквально расшифровывается следующим образом:
* — очень хороший ресторан в своей категории (имеется в виду тип кухни).
** — отличная кухня, ради ресторана имеет смысл сделать небольшое отступление от маршрута.
*** — великолепная работа шеф-повара, ради этого есть смысл предпринять отдельное путешествие в страну.