"Мишлен" в Латвии: какие кафе и рестораны попали во всемирно известный путеводитель

Заместитель директора Департамента туризма LIAA Линда Зиединя-Эргле в то время рассказала LETA, что гастрономический туризм и его значение растут во всем мире. Различные туристические маршруты для гурманов и другие предложения, связанные с гастрономией, разрабатываются и в Латвии, поэтому LIAA видит потенциал в развитии гастрономического туризма.

Как LETA сообщала ранее, Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) заключило с французской компанией Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin договор на сумму 1,27 млн. евро на участие в международном гастрономическом справочнике Michelin Guide. Срок действия контракта – до 31 октября 2025 года.

По данным Firmas.lv, отмеченным звездой Мишлен рестораном Max Cekot Kitchen управляет ООО Max Cekot Group, принадлежащее Максу Цекоту (55%) и Наталье Голубовой (45%). В прошлом году оборот компании составил 350 212 евро, а прибыль – 22 006 евро. Max Cekot Group была зарегистрирована в 2018 году с уставным капиталом 2 760 евро.

Специальный приз за гостеприимство был вручен Марису Янсонсу, шеф-повару ресторана Kest (Цесис). „Обслуживание – это когда ты просто приносишь еду и чек, а гостеприимство гораздо важнее“, – сказал Марис Янсонс, получая награду.

В торжественном мероприятии, прошедшем на Hanzas perons, приняли участие самые яркие и узнаваемые лица латвийской кулинарной сцены – Мартиньш Сирмайс, Лаурис Алексеев, Эрик Дрейбантс, Светлана Ришкова и другие.

В Эстонии – две звезды, в Литве – ни одной

Эстонские рестораны Мишлен включает в свой гастрономический гид уже второй год подряд. В конце мая этого года один из эстонских ресторанов впервые в истории стран Балтии был отмечен двумя заветными звездами – им стал ресторан 180° by Matthias Diether.

180° by Matthias Diether, поднявшийся в этом году „на второй уровень“ - с одной звезды до двух, расположен в популярном квартале Ноблесснер в Пыхья-Таллине. Ресторан открыл опытный шеф-повар из Германии Маттиас Дитер. В его названии обыгран 180-градусный обзор, обеспечиваемый U-образной открытой кухней заведения.

В заведении есть две зоны: фойе с баром, где можно насладиться напитками и закусками, и, собственно, сам ресторан. В баре можно отведать такие необычные закуски, как томатный маршмеллоу с пармезаном, утка со свеклой, осьминог с мороженым из кимчи и тапиокой, пралине из утиной печени с лесными орехами.

Одну звезду „Мишлен“ удалось подтвердить ресторану Noa Chef’s Hall. Ресторан расположен на выезде из Таллина в направлении Виймси и находится в том же здании, где и ресторан NOA, известный своим живописным видом на море и яркие закаты. На сайте ресторана даже каждый день указано время, когда будет заходить солнце и даже отмечено, сколько часов осталось до заката.

Помимо обладателей мишленовских звезд, еще несколько заведений были отмечены знаком Bib Gourmand, которую присуждают ресторанам высокого уровня с доступными ценами. Ими стали Härg, Mantel ja Korsten, Tuljak, NOA, Fellin, Lore Bistroo.

Зеленая звезда досталась ресторанам Fotografiska и Soo. Зеленой звездой награждаются рестораны, для которых одной из приоритетных задач является устойчивый подход к гастрономии.

Литва также вскоре может получить свою первую звезду Мишлена - знак кулинарного мастерства. Как писал LRT.lt в августе этого года, страна ведет переговоры с инспекторами Мишлена, которые будут посещать литовские рестораны.