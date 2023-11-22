Смена лидеров: эта страна скоро обгонит даже Францию по количеству приезжающих в нее туристов

Согласно недавно опубликованному отчету WTM Global Travel Report, подготовленному совместно с Tourism Economics, объем въездного туризма вырос по сравнению с 2019 годом на 19%.

Кроме того, в одной из стран наблюдается ошеломляющий рост числа туристов, и, по прогнозам, в 2024 году она обгонит Францию и станет второй по посещаемости страной в Европе.

В Турции наблюдается более чем 70-процентный рост числа посетителей

Несмотря на то, что общее число посещений европейских стран снизилось на 3% – с 440 миллионов в 2019 году до 428 миллионов в 2023 году, в Турции наблюдается стремительный рост показателей. По сравнению с 2019 годом число посетителей в этой стране выросло на 73%.

По этому показателю она опережает два крупнейших рынка Европы – Францию и Испанию, где рост числа посетителей по сравнению с 2019 годом составил „всего“ 33% и 31% соответственно.

Хорватия, десятый по величине рынок региона, также демонстрирует высокие показатели: ожидается, что в 2023 году число посетителей превысит уровень, существовавший до пандемии, на 51%.

Что стоит за туристическим бумом в Турции?

С падением курса турецкой лиры отдых в Турции стал более доступным для многих путешественников. Побережье страны с кристально чистой водой и высококлассными курортами стало более доступной альтернативой итальянской Ривьере или Лазурному берегу Франции.

Стамбул привлекает туристов оживленными кварталами и впечатляющей османской архитектурой, а Эфес на западном побережье – античными памятниками.

Фото: AP/Scanpix

В самом сердце Турции, в Каппадокии, можно полюбоваться на высеченные в скалах ландшафты с воздушного шара и из пещерных отелей.

Это также одно из единственных европейских направлений, куда не запрещены полеты из России. Ожидается, что в 2023 году Турцию посетят 7 миллионов россиян против примерно 5 миллионов в 2022 году.

Какая страна будет самой посещаемой в 2024 году?