Смена лидеров: эта страна скоро обгонит даже Францию по количеству приезжающих в нее туристов
Если вы думаете, что в этом году в Европе было невероятное количество туристов, то вы правы – благодаря активному восстановлению туристической отрасли после пандемии, количество путешественников в Европе в этом году наконец-то сравнялось с допандемийным уровнем.
Согласно недавно опубликованному отчету WTM Global Travel Report, подготовленному совместно с Tourism Economics, объем въездного туризма вырос по сравнению с 2019 годом на 19%.
Кроме того, в одной из стран наблюдается ошеломляющий рост числа туристов, и, по прогнозам, в 2024 году она обгонит Францию и станет второй по посещаемости страной в Европе.
В Турции наблюдается более чем 70-процентный рост числа посетителей
Несмотря на то, что общее число посещений европейских стран снизилось на 3% – с 440 миллионов в 2019 году до 428 миллионов в 2023 году, в Турции наблюдается стремительный рост показателей. По сравнению с 2019 годом число посетителей в этой стране выросло на 73%.
По этому показателю она опережает два крупнейших рынка Европы – Францию и Испанию, где рост числа посетителей по сравнению с 2019 годом составил „всего“ 33% и 31% соответственно.
Хорватия, десятый по величине рынок региона, также демонстрирует высокие показатели: ожидается, что в 2023 году число посетителей превысит уровень, существовавший до пандемии, на 51%.
Что стоит за туристическим бумом в Турции?
С падением курса турецкой лиры отдых в Турции стал более доступным для многих путешественников. Побережье страны с кристально чистой водой и высококлассными курортами стало более доступной альтернативой итальянской Ривьере или Лазурному берегу Франции.
Стамбул привлекает туристов оживленными кварталами и впечатляющей османской архитектурой, а Эфес на западном побережье – античными памятниками.
Фото: AP/Scanpix
В самом сердце Турции, в Каппадокии, можно полюбоваться на высеченные в скалах ландшафты с воздушного шара и из пещерных отелей.
Это также одно из единственных европейских направлений, куда не запрещены полеты из России. Ожидается, что в 2023 году Турцию посетят 7 миллионов россиян против примерно 5 миллионов в 2022 году.
Какая страна будет самой посещаемой в 2024 году?
В отчете WTM также прогнозируется, что привлекательность Турции сохранится и в 2024 году, и она обгонит Францию, став второй по посещаемости страной Европы. По прогнозам организации, Испания, Франция и Турция продолжат свой рост, увеличившись в стоимостном выражении на 74, 80 и 72% соответственно.