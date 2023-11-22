ВИДЕО | На Гавайях Boeing выкатился за пределы полосы и упал в Тихий океан

На борту самолета находилось девять человек, и все они не только выжили, но и добрались до берега без серьезных травм, пишет Hawaii News Now .

Местные жители обеспокоены, что авария повлияет на экологию. „Я очень рада, что все спаслись и выжили в этой катастрофе. Но кто-то должен обратить внимание на то, какое воздействие упавший самолет оказывает на нашу морскую флору и фауну. Там есть авиационное топливо, антифриз и другие токсины“, — заявила жительница Кахалуу Джони Кайна. Пока не ясно, каким образом удастся достать габаритный лайнер из воды.