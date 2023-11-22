СМИ: "Скифское золото“ скоро вернется в Украину

Соответствующий документ подписали временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев и исполняющий обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фред Армен.

Музейные предметы включают в себя коллекции крымских учреждений „Центральный музей Тавриды“, „Керченский историко-культурный заповедник“, „Бахчисарайский историко-культурный заповедник“ и Национального заповедника „Херсонес Таврический“.

Карандеев поблагодарил музей Алларда Пирсона за хранение коллекций в течение 9 лет, а также решение нидерландской стороны не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

„Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения — это знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как „скифское золото“, домой в Украину“, — отметил Карандеев.

Что предшествовало?

„Скифское золото“ — это коллекция из 565 музейных экспонатов, которую привезли на выставку „Крым — золотой остров в Черном море“ в Амстердам из четырех музеев Крыма еще до оккупации полуострова россией.

В июне 2023 года после почти 10 лет судебного разбирательства Верховный суд Нидерландов полностью отказал в кассационной жалобе крымских музеев и оставил действующим решение апелляции, которым были удовлетворены исковые требования Украины.

Суд, в частности, обязал музей Алларда Пирсона передать Национальному музею истории Украины коллекцию „скифского золота“ из крымских музеев.

После этого Украина обсуждала с Нидерландами безвозмездный возврат „скифского золота“. Украина должна была заплатить музею Амстердама за хранение коллекции почти 10 лет.