Подслушанные разговоры в турецком All-inclusive, или От ненависти до „секса на пляже“ — один шаг
Легендарные турецкие курорты „все включено“ — это как Ye (Канье Уэст) — либо любишь, либо ненавидишь. Либо вы бездельник, который из года в год ездит в одно и то же место, чтобы есть и пить 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а в промежутках лежать у бассейна под зонтиком, либо вы авантюрист, для которого отдых на турецком (или египетском) курорте станет позорным пятном в резюме путешественника. Однако с годами и, соответственно, уменьшением эго, выясняется, что все в жизни имеет свои оттенки, в том числе и турецкие „все включено“. Но не бойтесь, это не ода курортам, а всего лишь несколько подслушанных разговоров под зонтиком у бассейна. Подслушанных, попивая мохито из турецкого (бюджетного) пятизвездочного отеля.
Турция никогда не входила в список моих туристических направлений — это мекка для отдыхающих по системе „все включено“. Тысячи туристов ходят по одним и тем же дорожкам, отдыхают в одних и тех же отелях, в стенах которых свобода слова политически активных местных жителей жестко ограничена. И, конечно, вездесущий русский язык, который в туристических местах слышен чаще, чем турецкий. В то же время Турция — это страна голубых озер и гостеприимства, популярная среди медицинских туристов, Азия и Запад в одном лице, пляж и солнце, сложная политика и еще более сложная история, природные катаклизмы и окутанные сигаретным дымом мужчины, пьющие турецкий чай и играющие в кости.
Небольшой отель из серии „все включено“, особенно если он не реновированный, почти не отличается от жизни в деревне – почти всех знаешь в лицо, сразу понимаешь, если приезжает незнакомец, знаешь всех продавцов, время от времени перекидываешься парой слов с кем-нибудь из соседей, живешь в одном доме, но в основном занимаешься своими делами. Время от времени, когда мы пробираемся от пляжа к бару, я думаю: а как бы мы сыграли свои роли, если бы вдруг оказались в одном из тех фильмов, где мир терпит катастрофу, и мы все вместе оказываемся запертыми в этой коммуне на неопределенный срок? Я оглядываюсь по сторонам — кто живет в нашей дружной деревне?
Семьи с детьми и бабушками
Наиболее распространенная группа (включая нас). Родители с одним или несколькими детьми, чаще всего малышами. Я думаю, что молодые родители — это еще и группа с наибольшим количеством перебежчиков, у которых „я бы туда никогда не поехал“ превратилось в „у меня был очень классный отдых“ (в том числе и у нас). Пара комментариев к моему посту в Instagram о Турции:
Невозможно отрицать, что, когда ты постоянно отвечаешь за кого-то и за что-то, очень приятно отдохнуть от постоянного планирования питания, выгула собак и организации своей жизни. Мне не стыдно признаться, что, предвкушая поездку, мой супруг больше всего с нетерпением ждал... еды. Ладно, я тоже, но совсем немного.