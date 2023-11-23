Подслушанные разговоры в турецком All-inclusive, или От ненависти до „секса на пляже“ — один шаг

Турция никогда не входила в список моих туристических направлений — это мекка для отдыхающих по системе „все включено“. Тысячи туристов ходят по одним и тем же дорожкам, отдыхают в одних и тех же отелях, в стенах которых свобода слова политически активных местных жителей жестко ограничена. И, конечно, вездесущий русский язык, который в туристических местах слышен чаще, чем турецкий. В то же время Турция — это страна голубых озер и гостеприимства, популярная среди медицинских туристов, Азия и Запад в одном лице, пляж и солнце, сложная политика и еще более сложная история, природные катаклизмы и окутанные сигаретным дымом мужчины, пьющие турецкий чай и играющие в кости.

Небольшой отель из серии „все включено“, особенно если он не реновированный, почти не отличается от жизни в деревне – почти всех знаешь в лицо, сразу понимаешь, если приезжает незнакомец, знаешь всех продавцов, время от времени перекидываешься парой слов с кем-нибудь из соседей, живешь в одном доме, но в основном занимаешься своими делами. Время от времени, когда мы пробираемся от пляжа к бару, я думаю: а как бы мы сыграли свои роли, если бы вдруг оказались в одном из тех фильмов, где мир терпит катастрофу, и мы все вместе оказываемся запертыми в этой коммуне на неопределенный срок? Я оглядываюсь по сторонам — кто живет в нашей дружной деревне?

Семьи с детьми и бабушками

Наиболее распространенная группа (включая нас). Родители с одним или несколькими детьми, чаще всего малышами. Я думаю, что молодые родители — это еще и группа с наибольшим количеством перебежчиков, у которых „я бы туда никогда не поехал“ превратилось в „у меня был очень классный отдых“ (в том числе и у нас). Пара комментариев к моему посту в Instagram о Турции: