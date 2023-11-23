Зачем жители северной Индии строят 30-метровые ледяные башни
Писательница и фотограф Арати Кумар-Рао, известная своими снимками окружающей среды, круглый год путешествует по Южной Азии, чтобы запечатлеть меняющийся ландшафт субконтинента. В своих работах она отображает, какую угрозу изменение климата представляет для будущего жителей Ладакха - исторической области Индии. Что ждет их рядом с тающими ледниками Гималайских гор?
Ночь на 5 августа 2010 года все еще свежа в памяти жителей Ладакха. Тогда небеса буквально разверзлись, и за два часа в окрестностях административного центра этого пустынного региона, города Леха, выпала годовая норма осадков.
Стена жидкой грязи смывала все на своем пути, похоронив под многометровым слоем несколько сотен людей, которых так и не удалось отыскать.
Но наводнение 2010 года было лишь началом. За ним последовали новые, в 2012-м, 2015-м и последнее — в 2018 году. Эксперты склонны объяснять это климатическими изменениями.
Если раньше в Ладакхе существовал определенный цикл, когда вода от растаявших снегов питала болотистые луга, на которых весной паслись стада и кормились дикие животные, а люди пользовались водой с медленно тающих ледников, то теперь снег выпадает непредсказуемо, нарушая всю дальнейшую цепочку.
За последние 40 лет средняя зимняя температура в регионе поднялась примерно на 1 °C, снегопады стали непредсказуемыми, ледники отступили дальше к вершинам гор или вовсе исчезли.
Арати Кумар-Рао впервые посетила Ладакх в 2018 году, а когда она вернулась туда весной этого года, картина разительно отличалась.
Снег стал таять быстрее, и к весне у местных жителей оставалось совсем мало воды. Ледники отступили в горы и начали таять значительно позже.
В результате плодородное плато с обычно пышной растительностью прошлой весной было сухим и пустынным. Вода не пришла и на луга, так что держать большие стада кашмирских горных коз стало нерентабельно, и многие пастухи решили сменить работу и податься в другие места.
Покидают Ладакх и фермеры, которые традиционно выращивали там ячмень и абрикосы.
И все же, несмотря на столь резкие климатические изменения, надежда остается.
Весной 2019 года Арати встретила в Ладакхе инженера по имени Сонам Ванчук, который рассказал ей, как проезжая весной на машине мимо моста, он заметил под ним большую гору нерастаявшего снега. Тогда-то ему и пришла в голову идея хранить воду в ледяных башнях.
Ванчук решил помочь сельчанам с водой весной, заморозив ее еще во время зимы.
Причем замораживать воду он решил в виде конусообразных башен, потому что это дает возможность сохранить максимальный объем льда при минимальной площади поверхности, чтобы он раньше времени не растаял.
После того, как вода поступает в долину из горных ручьев, ее закачивают в вертикальную трубу с узким соплом, из которого она распыляется мелкими брызгами. Они быстро замерзают, поскольку ночью температура может опускаться до -30 °C. Постепенно лед начинает нарастать, образуя нужный конус.
Эти башни, достигающие в высоту 30 метров, которые еще называют ледяными ступами по аналогии с местами медитации буддистов, стали популярны во всем регионе. Они обеспечивают население водой, которую перестали давать природные источники.
К тому же, это еще и повод посоревноваться за право назвать свою ступу самой высокой.
Впервые в истории у Индии и ее соседей, Пакистана и Китая, появился общий враг: климатические изменения.
Враг этот потенциально способен погубить бассейны рек и поставить под угрозу жизнь одного из самых густонаселенных уголков мира.