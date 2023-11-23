Зачем жители северной Индии строят 30-метровые ледяные башни

Ночь на 5 августа 2010 года все еще свежа в памяти жителей Ладакха. Тогда небеса буквально разверзлись, и за два часа в окрестностях административного центра этого пустынного региона, города Леха, выпала годовая норма осадков.

Стена жидкой грязи смывала все на своем пути, похоронив под многометровым слоем несколько сотен людей, которых так и не удалось отыскать.

Но наводнение 2010 года было лишь началом. За ним последовали новые, в 2012-м, 2015-м и последнее — в 2018 году. Эксперты склонны объяснять это климатическими изменениями.

Если раньше в Ладакхе существовал определенный цикл, когда вода от растаявших снегов питала болотистые луга, на которых весной паслись стада и кормились дикие животные, а люди пользовались водой с медленно тающих ледников, то теперь снег выпадает непредсказуемо, нарушая всю дальнейшую цепочку.

За последние 40 лет средняя зимняя температура в регионе поднялась примерно на 1 °C, снегопады стали непредсказуемыми, ледники отступили дальше к вершинам гор или вовсе исчезли.

Арати Кумар-Рао впервые посетила Ладакх в 2018 году, а когда она вернулась туда весной этого года, картина разительно отличалась.

Снег стал таять быстрее, и к весне у местных жителей оставалось совсем мало воды. Ледники отступили в горы и начали таять значительно позже.

В результате плодородное плато с обычно пышной растительностью прошлой весной было сухим и пустынным. Вода не пришла и на луга, так что держать большие стада кашмирских горных коз стало нерентабельно, и многие пастухи решили сменить работу и податься в другие места.

Покидают Ладакх и фермеры, которые традиционно выращивали там ячмень и абрикосы.

И все же, несмотря на столь резкие климатические изменения, надежда остается.

Весной 2019 года Арати встретила в Ладакхе инженера по имени Сонам Ванчук, который рассказал ей, как проезжая весной на машине мимо моста, он заметил под ним большую гору нерастаявшего снега. Тогда-то ему и пришла в голову идея хранить воду в ледяных башнях.