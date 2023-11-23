Число пассажиров автобусов Таллинн-Петербург выросло в полтора раза с закрытием финских КПП
На 48% выросло число пассажиров автобусов эстонского перевозчика Lux Express на линии Таллинн-Петербург в первые выходные после закрытия четырех КПП на южном участке финско-российской границы, пишут Деловые ведомости.
Как рассказал коммерческий директор Lux Express в Эстонии Ингмар Роос, часть клиентов закрытой линии Хельсинки-Петербург вместо нее вынуждены пользоваться линией Таллинн-Петербург, однако массового обмена билетов не происходит. „Желающие обменять билеты на линию Таллинн-Петербург есть в основном на период, связанный с Рождеством и Новым годом“, – отметил Роос.
По сравнению с предыдущими выходными (пятница-воскресенье) количество пассажиров на линии Таллинн-Петербург 17-19 ноября выросло на 48%, а средняя заполняемость в настоящее время составляет около 70%, до закрытия финско-российских погранпереходов она составляла менее 60%.
При этом в компании говорят, что на период рождественских и новогодних праздников востребованность рейсов в Россию и обратно традиционно еще выше. Несмотря на заявления властей о возможном закрытии КПП и на эстонском участке границы с РФ, клиенты не отказываются от поездок: „Массового возврата билетов на рождественский сезон мы пока не наблюдаем“, – подтвердил Роос.