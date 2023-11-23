Музею Адамсона-Эрика исполнилось 40 лет. Новое цифровое пополнение экспозиции, ряд юбилейных мероприятий и день посетителя!
Музей Адамсона-Эрика отмечает свой сороковой день рождения серией юбилейных мероприятий и днем посетителя, гость – историк Давид Всевиов. В качестве праздничного подарка музей получил интерактивный цифровой экран, с помощью которого можно узнать о жизненном и творческом пути художника.
2 декабря 1983 года, в только что отремонтированном доме в Старом городе на улице Люхике ялг, был открыт музей, посвященный классику эстонского искусства − Адамсону-Эрику. В основу музейной коллекции легло принесеное в дар музею собрание вдовы Адамсона-Эрика – Мари Адамсон, насчитывающее более 1000 экспонатов разных художественных жанров. На сегодняшний день коллекция музея фактически удвоилась в размере.
Музею, в течение сорока лет работы, удалось собрать и исследовать многогранное творческое наследие Адамсона-Эрика и достойно представить его как в Эстонии, так и за рубежом. За это время в здании на улице Люхике ялг прошло более 190 выставок: посредством разных тематических и персональных выставок музей последовательно знакомил зрителей как с классическим модернизмом, так и с современным и прикладным искусством.
„Длинные циклы выставок были посвящены эстонским художницам, зарубежному эстонскому искусству, а также творчеству скандинавских художников и латвийскому модернизму. Одним из важных направлений деятельности музея в течение двух десятилетий было знакомство эстонского зрителя с японской культурой и искусством. Было издано и немало тематических публикаций“, - рассказывает куратор Керсти Колл.
„Посетители очень важны для нашего музея, поэтому очень часто мы проводим лекции, мастер-классы и концерты. Каждую выставку всегда сопровождают образовательные программы для детей и молодежи, чтобы и их „заразить“ любовью к искусству“, - добавила руководитель музейных программ Карин Висенте.
В качестве подарка ко дню рождения музей получил новый экспонат – современный цифровой интерактивный экран. Интерактивная лента времени, снабженная богатым иллюстративным материалом, знакомит с жизнью и творчеством Адамсона-Эрика, совершенными им путешествиями, выставочной деятельностью, семьей и друзьями. „Творчество Адамсона-Эрика было весьма многогранным, а судьба полна перепетий. Хронология дает зрителю возможность понять контекст творческой работы, познакомиться событиями и местами, сыгравшими важную роль в жизни художника, а также получить представление о культурном контексте эпохи“, - рассказывает о цифровом пополнении экспозиции его составитель Анника Терас. Помимо фотографий, эскизов и личной переписки мы увидим на экране пастушка Хуго, который приглашает детей, и всех, кто любит игры, в небольшое приключение.
В преддверии цикла праздничных мероприятий, 30 ноября в 17.00, состоится лекция историка и эмерит-профессора Давида Всевиова „Адамсон-Эрик и сталинская эпоха“. Историк и эмерит-профессор Давид Всевиов приоткроет сложный исторический контекст, в котором приходилось творить Адамсону-Эрику. Перед каким выбором стоял художник и какие возможности открывались перед ним в эпоху знаковых политических событий?
В субботу, 2 декабря, в музее пройдет день посетителя. В 13.00 состоится экскурсия в сопровождении куратора Керсти Колл по выставке „Адамсон-Эрик. Модернизм и многогранность“. В 16.00 на постоянной экспозиции музея пройдет экскурсия на русском языке, которую проведет гид Марина Дунаева.
С 14.00 до 16.00 пройдет мастер-класс по росписи фарфора, в ходе которого, по мотивам уникальных экземпляров, созданных Адамсоном-Эриком, будет расписана кафельная плитка. Приглашаем как детей, так и взрослых.
Дети с семьями смогут посетить постоянную экспозицию с рабочим листом и выполнить задания вместе с пастушком Хуго при помощи интерактивной хронологии жизни и творчества Адамсона-Эрика.
В день рождения, 2 декабря, музея входной билет стоит всего три евро! Посетителям будут предложены кофе и конфеты!
7 декабря в 17.00 в музее пройдет музыкальный вечер. С концертом выступят молодые гитаристы Карл Петти, Сирано Лиу и Ханс-Йоозеп Алт. Цикл гитарных концертов в Музее Адамсона-Эрика имеет длинную предысторию и проходит при сотрудничестве с Эстонской академией музыки и театра, кураторы – профессор Хейки Мятлик и Кирилл Огородников.
Подробная информация: adamson-eric.ekm.ee/publikuprogramm/