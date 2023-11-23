Музею Адамсона-Эрика исполнилось 40 лет. Новое цифровое пополнение экспозиции, ряд юбилейных мероприятий и день посетителя!

2 декабря 1983 года, в только что отремонтированном доме в Старом городе на улице Люхике ялг, был открыт музей, посвященный классику эстонского искусства − Адамсону-Эрику. В основу музейной коллекции легло принесеное в дар музею собрание вдовы Адамсона-Эрика – Мари Адамсон, насчитывающее более 1000 экспонатов разных художественных жанров. На сегодняшний день коллекция музея фактически удвоилась в размере.

Музею, в течение сорока лет работы, удалось собрать и исследовать многогранное творческое наследие Адамсона-Эрика и достойно представить его как в Эстонии, так и за рубежом. За это время в здании на улице Люхике ялг прошло более 190 выставок: посредством разных тематических и персональных выставок музей последовательно знакомил зрителей как с классическим модернизмом, так и с современным и прикладным искусством.

„Длинные циклы выставок были посвящены эстонским художницам, зарубежному эстонскому искусству, а также творчеству скандинавских художников и латвийскому модернизму. Одним из важных направлений деятельности музея в течение двух десятилетий было знакомство эстонского зрителя с японской культурой и искусством. Было издано и немало тематических публикаций“, - рассказывает куратор Керсти Колл.

„Посетители очень важны для нашего музея, поэтому очень часто мы проводим лекции, мастер-классы и концерты. Каждую выставку всегда сопровождают образовательные программы для детей и молодежи, чтобы и их „заразить“ любовью к искусству“, - добавила руководитель музейных программ Карин Висенте.