Суммы убытков по страхованию путешествий значительно возросли, особенно для путешественников из Эстонии. Почему?

„Некоторые авиакомпании недавно провели масштабные распродажи, и скоро стартуют предложения Черной пятницы, когда люди могут получить дешевые билеты. Я очень надеюсь, что все эти счастливые обладатели билетов сразу же оформили страхование путешествия. Если дешевый рейс отменят и на месте вам придется покупать новый билет, это довольно большой ценовой шок“, - сказал исполнительный директор страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев.

Николаев отметил, что в случае отмены рейса цена новых авиабилетов на тот же день будет во много раз выше изначально купленных. Причем особенно резкая разница в цене проявляется, если оригинальные билеты были приобретены со скидкой.

„Суммы убытков по страхованию путешествий значительно возросли, особенно для путешественников из Эстонии. Во-первых, путешествуют больше, и поездки дороже. С другой стороны, прямых рейсов из Таллинна становится все меньше, а каждая пересадка увеличивает риск какой-то неудачи. Например, рейс из Таллинна опаздывает, и поэтому вы пропускаете следующий вылет. Согласно статистике Balcia, почти половина проблем в поездках связана со стыковочными рейсами, – пояснил Николаев. – В целом на прерывания поездок приходится более половины выплат по страхованию путешествий, и этот показатель лишь растет. Доля же проблем со здоровьем в поездках составляет примерно 40%. А еще несколько лет назад все было наоборот“.

В случае страховки от прерывания поездки важно, чтобы договор страхования был заключен как можно скорее после бронирования путешествия, а не в последний момент в аэропорту. „Чтобы купить билет, многие ждут больших скидок, но, когда речь идет о страховке, ждать невыгодно. Хотя, например, по случаю Черной пятницы все страховки у нас на 50% дешевле. Иными словами, все те, кто приобрел или приобретает недорогие билеты на самолет, смогут застраховать их еще дешевле“, - сказал Денис Николаев.

Наибольшему риску подвержены семьи с детьми