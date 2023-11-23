Суммы убытков по страхованию путешествий значительно возросли, особенно для путешественников из Эстонии. Почему?(1)
На прерывание поездок приходится все большая доля убытков по страхованию путешествий, особенно для путешественников из Эстонии. Одна из причин – возросшие цены на авиаперелеты, но другим важным фактором является то, что прямых рейсов из Эстонии становится все меньше.
„Некоторые авиакомпании недавно провели масштабные распродажи, и скоро стартуют предложения Черной пятницы, когда люди могут получить дешевые билеты. Я очень надеюсь, что все эти счастливые обладатели билетов сразу же оформили страхование путешествия. Если дешевый рейс отменят и на месте вам придется покупать новый билет, это довольно большой ценовой шок“, - сказал исполнительный директор страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев.
Николаев отметил, что в случае отмены рейса цена новых авиабилетов на тот же день будет во много раз выше изначально купленных. Причем особенно резкая разница в цене проявляется, если оригинальные билеты были приобретены со скидкой.
„Суммы убытков по страхованию путешествий значительно возросли, особенно для путешественников из Эстонии. Во-первых, путешествуют больше, и поездки дороже. С другой стороны, прямых рейсов из Таллинна становится все меньше, а каждая пересадка увеличивает риск какой-то неудачи. Например, рейс из Таллинна опаздывает, и поэтому вы пропускаете следующий вылет. Согласно статистике Balcia, почти половина проблем в поездках связана со стыковочными рейсами, – пояснил Николаев. – В целом на прерывания поездок приходится более половины выплат по страхованию путешествий, и этот показатель лишь растет. Доля же проблем со здоровьем в поездках составляет примерно 40%. А еще несколько лет назад все было наоборот“.
В случае страховки от прерывания поездки важно, чтобы договор страхования был заключен как можно скорее после бронирования путешествия, а не в последний момент в аэропорту. „Чтобы купить билет, многие ждут больших скидок, но, когда речь идет о страховке, ждать невыгодно. Хотя, например, по случаю Черной пятницы все страховки у нас на 50% дешевле. Иными словами, все те, кто приобрел или приобретает недорогие билеты на самолет, смогут застраховать их еще дешевле“, - сказал Денис Николаев.
Наибольшему риску подвержены семьи с детьми
Семьям с детьми обязательно нужна туристическая страховка, ведь в их случае самый большой риск – это то, что ребенок заболеет, и всей семье придется переносить поездку и приобретать новые билеты. „Все родители знают, как часто дети приносят из детского сада или школы вирусы. Если семье из 5 человек придется отменить поездку из-за болезни, сумма ущерба будет значительной“, - заявил Николаев.
Вместо отмены поездки может возникнуть и риск ее продления. Если во время поездки заболеют дети или другие члены семьи, может возникнуть ситуация, когда полет домой придется отложить. Это означает расходы на новый рейс, отели и т.д.
„Таким образом, помимо скидок на авиабилеты, стоит следить за акциями страховых компаний, чтобы получить еще более выгодную защиту. А если у вас еще нет билетов, вы можете сразу оформить страховку, например, на целый год, и вам вообще не придется ни о чем беспокоиться“, - рассказал Николаев.