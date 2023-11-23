„Рождество в лесу“ | Прогулки и мастер-классы на природе: как весело и интересно провести декабрь в Эстонии

По словам руководителя отдела рекреации RMK Марге Раммо, к Рождеству будут украшены 8 объектов для посещения, расположенных на охраняемых территориях, которые получили новый и свежий облик при поддержке Фонда единства Европейского союза. „Среди множества наших реконструируемых объектов мы выбрали именно такие места, где было бы приятно гулять и наслаждаться природой, поэтому мероприятия нашей серии „Рождество в лесу“ проходят прямо на смотровых вышках и учебных тропах. Мы также установим в этих местах на время мероприятия рождественские гирлянды, поэтому определенно стоит учитывать, что лучшее время, чтобы насладиться сиянием огней, начинается в 15:30, с приходом сумерек“, – сказала Раммо.

Всего в течение шести дней можно будет решать различные головоломки на смотровых вышках и учебных тропах, участвовать в совместных походах, жарить зефирки или пряники, разговаривать с гномиками и встретиться с Санта-Клаусом. „Когда посетители нагуляются на свежем воздухе, всех желающих ждут ближайшие посетительские центры RMK, где можно будет принять участие в рождественских мастер-классах, выпить теплый напиток и похрустеть имбирными пряниками или купить рождественские подарки от местных ремесленников“, – перечислила Раммо предлагаемые мероприятия.

Чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, следует ознакомиться с сайтом мероприятия https://www.rmk.ee/joulud-metsas-2023/mis-toimub, где указаны мероприятия, а также место и время их проведения. „Рождественские мероприятия бесплатные, о возможностях оплаты в магазине подарков и кафе также можно прочитать на сайте мероприятия. Кроме того, там есть карты мест мероприятий“, – добавила Марге Раммо.

Цикл мероприятий „Рождество в лесу“ пройдет с 1 по 3 и с 8 по 10 декабря:

В Ида-Вирумаа у смотровой башни Ийзаку и в посетительском центре Алутагузе

В Пярнумаа, на природной учебной тропе Кабли и в посетительском центре Кабли

В Пярнумаа, на учебной тропе Рийза и в посетительском центре национального парка Соомаа

В Вырумаа, у смотровой башни Мяэконну и в посетительском центре национального парка Карула.

На Сааремаа, у смотровой башни Рауна и в посетительском центре национального парка Вилсанди

На Хийумаа на учебной тропе Тырванина и в офисе RMK в Кярдла

В Пылвамаа у смотровой башни Валгесоо, на учебной тропе и в посетительском центре Кийдъярве

В Ярвамаа, у смотровой башни дома природы Симисалу и в самом доме природы Симисалу.