V Spa о клопах в гостиничном номере: мы проверили другие номера, это был единичный случай(8)
Вчера в Delfi вышла статья, как постояльцы отеля V Spa в Тарту обнаружили в своем номере клопов. Публикуем официальное заявление руководства V Spa относительно этого случая.
Отель V Spaa выражает свое глубокое сожаление по поводу истории, рассказанной вчера в средствах массовой информации. Мы осознаем, что данная ситуация могла вызвать у наших гостей беспокойство и неуверенность, и хотели бы прояснить данный инцидент и рассказать о принятых мерах.
22.11.2023 в одном конкретном номере отеля V Spaa произошел досадный случай, во время которого были обнаружены клопы. Руководство V Spaa подтверждает, что в компании сразу же с максимальной серьезностью отнеслись к разрешению данной ситуации. Отель связался с компанией Rentokil, занимающейся дезинсекцией, и заказал необходимую обработку, которая была проведена в конкретном номере. Данный номер в настоящее время не используется, при необходимости будет проведена повторная обработка.
Ниже приводим комментарий компании Rentokil по поводу случившегося:
„Утром 22 ноября гость отеля V Spaa обнаружил клопа. Коллектив отеля отреагировал незамедлительно, в этом номере была проведена дезинсекция. Кроме того, последовали действия, которые мы рекомендовали отелю предпринять. Данный номер не будет использоваться до тех пор, пока это необходимо. Номер находится в месте, отдаленном от других номеров. Все сотрудники осведомлены о ситуации и действуют согласно инструкциям. Приятно видеть, что отель так быстро отреагировал, ведь их цель — безопасный отдых и благополучие гостей“.
По состоянию на сегодняшнее утро в Rentokil также подтвердили, что нет смысла проводить дезинфекцию в других номерах и на территории отеля до тех пор, пока в этом нет необходимости. Отель V Spaa связался с Департаментом здоровья, который одобрил предпринятые V Spaa шаги и план будущих действий, а также подтвердил, что это единичный случай. Никакой опасности для других гостей отеля нет, как нет и причин для беспокойства. Отель V Spaa постоянно находится на связи с профессиональными экспертами, следует их заранее заданным указаниям и на постоянной основе предоставляет обзор происходящего в отеле.
Сотрудники V Spaa дополнительно проверили все номера отеля и в целях профилактики провели термическую обработку возможных скрытых мест, чтобы исключить более широкую проблему. Отель V Spaa хотел бы подчеркнуть, что данная ситуация никоим образом не связана с качеством чистоты в отеле, так как стандарты чистоты в V Spaa очень высокие. V Spaa подтверждает, что на сегодняшний день ни в одном другом номере проблем не обнаружено, и ни один другой гость отеля не обращался в отель с такой же проблемой.
Приоритетом V Spaa всегда было и остается обеспечение благополучия и безопасности гостей. Приносим извинения всем, кого обеспокоил этот неприятный инцидент, и просим понимающего отношения!
Мы благодарны нашим гостям за их поддержку и понимание. Ваше доверие чрезвычайно важно для нас, и мы сделаем все возможное, чтобы продолжать обслуживать вас на самом высоком уровне.