V Spa о клопах в гостиничном номере: мы проверили другие номера, это был единичный случай

Отель V Spaa выражает свое глубокое сожаление по поводу истории, рассказанной вчера в средствах массовой информации. Мы осознаем, что данная ситуация могла вызвать у наших гостей беспокойство и неуверенность, и хотели бы прояснить данный инцидент и рассказать о принятых мерах.

22.11.2023 в одном конкретном номере отеля V Spaa произошел досадный случай, во время которого были обнаружены клопы. Руководство V Spaa подтверждает, что в компании сразу же с максимальной серьезностью отнеслись к разрешению данной ситуации. Отель связался с компанией Rentokil, занимающейся дезинсекцией, и заказал необходимую обработку, которая была проведена в конкретном номере. Данный номер в настоящее время не используется, при необходимости будет проведена повторная обработка.

Ниже приводим комментарий компании Rentokil по поводу случившегося:

„Утром 22 ноября гость отеля V Spaa обнаружил клопа. Коллектив отеля отреагировал незамедлительно, в этом номере была проведена дезинсекция. Кроме того, последовали действия, которые мы рекомендовали отелю предпринять. Данный номер не будет использоваться до тех пор, пока это необходимо. Номер находится в месте, отдаленном от других номеров. Все сотрудники осведомлены о ситуации и действуют согласно инструкциям. Приятно видеть, что отель так быстро отреагировал, ведь их цель — безопасный отдых и благополучие гостей“.

По состоянию на сегодняшнее утро в Rentokil также подтвердили, что нет смысла проводить дезинфекцию в других номерах и на территории отеля до тех пор, пока в этом нет необходимости. Отель V Spaa связался с Департаментом здоровья, который одобрил предпринятые V Spaa шаги и план будущих действий, а также подтвердил, что это единичный случай. Никакой опасности для других гостей отеля нет, как нет и причин для беспокойства. Отель V Spaa постоянно находится на связи с профессиональными экспертами, следует их заранее заданным указаниям и на постоянной основе предоставляет обзор происходящего в отеле.