Tallink отменяет рейсы Baltic Queen: судну необходим дополнительный ремонт(13)
Компания Tallink Grupp отменяет запланированный на сегодня, 23 ноября, рейс парома Baltic Queen по маршруту Таллинн-Стокгольм. Отменен также завтрашний рейс из Стокгольма в Таллинн.
Судно нуждается в дополнительных ремонтных работах. Такое решение было принято в ходе планового осмотра парома после вчерашнего рейса из Таллинна в Стокгольм в сложных погодных условиях.
Tallink Grupp решила провести необходимые работы по техническому обслуживанию в Стокгольме, прежде чем вернуть судно на линию.
Tallink связался с клиентами, чьи рейсы будут отменены, предложив им альтернативные варианты поездок или другие решения. Компания приносит извинения за возможные неудобства.
Согласно сегодняшним планам, паром Baltic Queen вернется на линию в субботу, 25 ноября 2023 года.