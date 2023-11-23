Tallink отменяет рейсы Baltic Queen: судну необходим дополнительный ремонт

Судно нуждается в дополнительных ремонтных работах. Такое решение было принято в ходе планового осмотра парома после вчерашнего рейса из Таллинна в Стокгольм в сложных погодных условиях.

Tallink Grupp решила провести необходимые работы по техническому обслуживанию в Стокгольме, прежде чем вернуть судно на линию.

Tallink связался с клиентами, чьи рейсы будут отменены, предложив им альтернативные варианты поездок или другие решения. Компания приносит извинения за возможные неудобства.

Согласно сегодняшним планам, паром Baltic Queen вернется на линию в субботу, 25 ноября 2023 года.