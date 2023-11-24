Раскрыта тайна елки в Вильнюсе: в этом году жителей и гостей города будет радовать живое дерево

Муниципалитет сообщает, что в этом году в рождественский период жителей и гостей Вильнюса ждет множество развлечений, в том числе рождественский поезд и сквер рождественского дизайна на площади В.Кудирки (13–17 декабря).

Зажжение огней на главной елке страны состоится в пятницу, 1 декабря. Сообщается, что елка в этом году будет живая. Она простоит на площади до 7 января включительно. Украшение елки в этом году обойдется в 89 500 евро. Рядом с зеленой красавицей до 1 января будет работать рождественский городок.

Рождественский поезд в этом году будет курсировать с 1 декабря до 7 января. Поездка на нем займет 30 минут. Первая остановка - Кафедральная площадь. Пассажиров ждет круговой маршрут по ул. Швянтарагё, Пилес, Диджёйи, Вокечу, Диоминикону, Университету, Швянтарагё.

Поезд не будет курсировать во время массовых мероприятий – зажжения огней на елке, Рождественского забега и во время встречи Нового года.

2 декабря на Ратушной площади состоится 21-ая международная рождественская благотворительная ярмарка. Ее организует Вильнюсская женская ассоциация и представители дипломатического корпуса, бизнеса Литвы. На ярмарке будут проходить лотереи и музыкальные выступления. По традиции, собранные средства передадут литовским организациям, которые заботятся о пожилых людях и детях.

Во дворе Великокняжеского дворца будет открыт каток площадью 700 кв. м. Первые два сеанса (в 10:00 и 11:15) будут бесплатными: в рабочие дни для детей с 3 до 14 лет и пенсионеров, а в выходные – для всех. Каток откроется 2 декабря и будет работать до 16 февраля.

Вильнюсцев приглашают посетить не только каток, но и резиденцию Деда мороза (открыта до 7 января), а также вечернее шоу. На сайте kakava.lt уже можно купить билеты на эти мероприятия.

9 декабря в столице пройдет 48-ой рождественский забег.