Новая выставка Эстонского музея природы знакомит с каменной креветкой и с крабом ритропонапеусом черноморским

На выставке, кроме рисунков Леннарта Леннука, представлены экземпляры представителей чужеродных и местных видов из фондов музея, благодаря которым, можно оценить их истинный размер.

„Интерес к рисованию возник у меня еще с детства“,- признается Леннук. С карандашами он не расстается, считай, всю жизнь, при этом учился и у различных художников. Но когда пришло время выбирать профессию, душа его склонилась к биологии. „Вероятно к этому моменту жизни я уже подустал от искусства! - смеется он. – Биология - это наука о жизни, и я хотел узнать о ней побольше“.

Зато теперь Леннарт Леннук может объединить как любовь к искусству, так и к познанию жизни и науки о ней. Книга „Незваные гости в прибрежном море Эстонии“ знакомит с видами вселенцев, которые попали в воды Эстонии, дает новые знания, помогающие лучше разобраться в тематике чужеродных видов.

„Чужаков следует знать“ уверен куратор Леннук, написавший книгу и тексты для выставки в сотрудничестве с главным специалистом по морской биологии института моря Тартуского университета Марией Пыльдма.

По словам Марии Пыльдма главная задача книги - вызвать у детей неподдельный интерес к происходящему в нашем море, а так же сделать науку о море более доступной людям. „У большинства проблем, которые связаны с Балтийским морем, есть общий знаменатель – человек и его деятельность.

Поэтому так важно повысить осведомленность о чужеродных видах, рассказать широкой общественности об их распространении и воздействии“, - уверена Пыльдма.

Выставку „Вселенцы в прибрежном море Эстонии“ подготовили Леннарт Леннук, Аннемариэ Раммо, Лооре Эрлих и Мария Пыльдма. Выставка продлится до середины марта 2024 года.

Книга „Незваные гости в прибрежном море Эстонии“ поступит в книжные магазины и школы Эстонии, и каждый желающий сможет познакомиться с ней поближе. Больше информации на сайте музея www.loodusmuuseum.ee.

Книга вышла при содействии Европейской программы экономического региона „Смягчение последствий изменения климата и адаптации к ним“ Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine.“