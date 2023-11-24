Под Неаполем просыпается супервулкан — чем это грозит Италии и всему миру(1)
В то время как все внимание вновь приковано к Исландии, где эвакуируют город, расположенный вблизи угрожающего вулкана, на юге Европы, в Италии, пыхтит, отдувается и „выпячивает грудь“ другой супервулкан. Нет, это не Везувий и не Этна! И это даже не совсем гора.
Под Неаполитанским заливом, островами Капри и Искья на 200 км и 12 км в ширину простираются так называемые Campi Flegrei – Флегрейские поля. Это огромная впадина или кальдера — кратер, образовавшийся в результате взрывного извержения супервулкана около двух миллионов лет назад.
В современном виде кальдера образовалась в результате двух невероятно мощных извержений — 36 000 и 15 000 лет назад, которые в очередной раз „изрыли“ землю и усыпали регион вулканическими выбросами.
С тех пор на Флегрейских (или Горящих) полях происходило множество небольших извержений, как на суше, так и на море. Последнее крупное извержение произошло в 1538 году, когда после недели вулканических „волнений“ в бухте появилась гора, получившая название Монте Нуово, или Новая гора. После этого магма больше не выходила на поверхность.
Но в середине XX века супервулкан вновь начал подавать признаки жизни, предоставляя новые данные для исследователей и усиливая тревогу среди местного населения, ведь в Неаполитанском заливе проживает 2,3 млн. человек (даже больше!). Самые сильные подземные толчки были зафиксированы в 1982-1984 годах, когда уровень земли поднялся почти на два метра, а 40 000 жителей города Покуоли были эвакуированы из-за опасений извержения.