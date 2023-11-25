Одна из самых дорогих гостиниц Эстонии несет колоссальные убытки и все глубже погружается в долги

Мыза Пядасте, расположенная на острове Муху , известна как одна из самых роскошных и самых дорогих мызных гостиниц Эстонии. Например, одна ночь с 29 по 30 декабря вместе с завтраком на сайте Booking.com стоит 404 евро. Если же вы хотите забронировать с возможностью возврата денег, вам придется заплатить 450 евро.

Однако, по данным Krediidiinfo, мызный отель задолжал Налогово-таможенному департаменту более 124 тысяч евро. Экономические показатели отеля ухудшаются из года в год. Так, в прошлом 2022 году учреждение увеличило свои убытки до 300 000 евро. Но и предыдущие годы не были особенно радужными. Например, в 2021 году убытки мызы составили 179 000 евро, а в 2020 году — 82 000 евро.