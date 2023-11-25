Туристический налог в Венеции: когда, кому и сколько придется платить?

Власти Венеции приступают к реализации своего давно задуманного плана по взиманию платы с туристов за однодневное посещение города.

Ввести туристический налог хотели ещё в начале этого года. Но решили повременить из-за логистических проблем и опасений, что это приведёт к падению доходов от туризма.

Плата за въезд в город призвана уменьшить наплыв иностранных гостей, побудить их к более длительному пребыванию в нём, в конце концов, улучшить жизнь местных жителей.

Каковы новые правила и сроки их действия?

Почему Венеция вводит налог на туристов?

В начале года Венеция едва избежала включения в список опасных объектов ЮНЕСКО в связи с тем, что чрезмерный туризм наносит ущерб её хрупкой экосистеме.

Государства-члены организации приняли во внимание планы по введению платного въезда в город, поэтому не стали вносить его в вышеобозначенный перечень.

В четверг мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что эта мера принимается вовсе не с целью получить дополнительный доход. Он назвал её „первым в своём роде экспериментом“ по регулированию туристических потоков в одном из самых посещаемых мест в мире.

Власти хотят побудить туристов выбирать для экскурсий по итальянскому городу не самые „горячие периоды“, а приезжать в другие дни.

„Мы пытаемся сделать город более комфортным для жизни в нём“, - сказал Бруньяро на пресс-конференции, посвящённой пилотной программе.

Когда туристам придётся платить за посещение Венеции?

Начиная со следующего года, за въезд в город-лагуну нужно будет платить 5 евро.

Они будут взиматься в пиковые уикэнды и другие дни, когда посещаемость особенно высокая, с апреля по середину июля. Всего таких дней в году 29.

Гостям придётся оплачивать посещение Венеции в часы пик с 8:30 до 16:00. То есть приехавшие туда, скажем, на ужин или вечернее мероприятие платить не будут.

Важно отметить, что тут действует целый ряд исключений.

Туристическим налогом не облагаются жители города, уроженцы Венеции, студенты и рабочие, а также туристы, забронировавшие гостиницу или другое жильё.