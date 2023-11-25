Крупнейший в мире айсберг пришел в движение впервые за последние 30 лет

Айсберг под названием А23а Айсберг появился у берегов Антарктиды в 1986 году, но почти сразу же переместился в море Уэдделла и по сути стал ледяным островом. Площадь айсберга составляет 4000 квадратных километров, толщина - 400 метров.

В течение прошлого года он дрейфовал, и теперь начал „активно“ двигаться вдоль берегов Антарктиды.

А23а был частью шельфового ледника Фильхнер-Ронне.

Объясняя нынешнее движение айсберга, Эндрю Флеминг, британский исследователь Антарктики, сказал: „Я спросил об этом пару коллег, могло ли это быть связано с каким-то изменением температуры воды в шельфовом море, но все сходятся во мнении, что просто настало время [двигаться]“.

„Он был закреплен к земле с 1986 года, но в конечном итоге ему пришлось сжаться настолько, чтобы потерять сцепление с землей и начать двигаться. Первое движение я заметил уже в 2020 году“, - добавил он.

В последние месяцы A23a перемещался под воздействием ветров и течений и сейчас проходит над северной оконечностью Антарктического полуострова.

Как и большинство айсбергов в море Уэдделла, антарктический западный ветер неуклонно гонит A23a в сторону Южной Атлантики, которая стала известна как Аллея айсбергов.

Ученые планируют внимательно следить за перемещением A23a.

Если он достигнет гористого архипелага Южная Георгия в Южной Атлантике, это может создать проблемы для миллионов тюленей, пингвинов и других морских птиц, гнездящихся там. Огромные размеры A23a могут стать причиной нарушения обычного режима питания этих животных.